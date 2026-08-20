La detención del rey de los trolls y el suicidio digital de los tuiteros ultra en Chile

La siguientes es una simple cronología de una serie de hechos vinculados con el tema de los trolls y bots de ultraderecha, tan en boga en América Latina y Chile, ocurridos en los últimos cinco días.

El lunes 17 recién pasado, a eso de las 20.30 horas, la abogada boliviana Nadie Beller fue atacada a disparos por dos sicarios en el acceso a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Pese a que recibió tres tiros, sobrevivió.

Cuando la policía comenzó a indagar descubrió que la mujer era pareja de un ciudadano argentino, Fernando Cerimedo, el rey de los trolls, un hombre vinculado a la ultraderecha continental, que trabajó en la campaña del “rechazo” en Chile y que incluso festejó públicamente el 4 de septiembre de 2022, cuando dicha opción triunfó en forma aplastante en la Convención Constitucional.

Durante la madrugada del 18, Cerimedo, estrecho colaborador del Presidente boliviano Rodrigo Paz, fue detenido en el aeropuerto de San Cruz, donde las primeras versiones indican que estaba tratando de tomar un vuelo con destino a Buenos Aires. Actualmente está imputado del femicidio frustrado de Beller, quien asegura que el argentino fue quien contrató a los trolls.

El Presidente repudia a los trolls y bots

Uno de los episodios más duros de la última campaña presidencial fue la guerra sucia emprendida desde cuentas de ultraderecha en contra de la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, quien -como se recordará- las vinculó directamente con el Partido Republicano y aseveró que son “campañas inmorales que buscan instalar mentiras, a través de un uso muy intenso y muy coordinado de redes sociales que afectan a personas que afectan su honra, que afectan su imagen, básicamente se busca destruirla ante la opinión pública”.

Desde la campaña que el Presidente Kast no se refería a ese tema, pero la mañana del 18, durante la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social, realizada en las oficinas de El Mercurio, en Vitacura, habló del tema, al decir que “condeno, y he condenado siempre y sin matices, el amedrentamiento o el hostigamiento digital bajo forma de funas contra quienes ejercen el oficio del periodismo”, para luego agregar que “es casi instantáneo: uno dice algo y aparecen los famosos trolls. Para uno y otro lado los condeno”.

El suicidio digital

Horas después de todo esto se produjo algo que que venía gestándose de antes, a juzgar por un mensaje aparecido el 16 de agosto en la cuenta de “Neuroc”, uno de los principales trolls de la ultra chilena: “Nos retiramos, el dres y yo nos retiramos, estamos hartos, nadie nos da las gracias y solo recibimos criticas asi que chao” (SIC), indicó en referencia a la cuenta de “Dress”, que justo a “Neuroc” fueron los principales responsables de gran parte de la campaña de desprestigio contra Evelyn Matthei.

La primera cuenta pertenecía a Ricardo Inaimán Barrios, así como otra de las cuentas del mismo sector, “Patitto_verde”, se denunció en su momento que era manejada por Patricio Góngora, quien tuvo que renunciar a su cargo en el directorio de Canal 13 por ello.

Sin embargo, la verdadera identidad de Dress no ha sido descubierta hasta ahora, y aunque en las redes sociales se apunta con asiduidad como tal a un ingeniero que trabaja en Osorno, este niega ser el troll de ultraderecha.

Como sea, Neuroc dejó de transmitir sus mensajes el mismo 18 de agosto. Luego apareció un mensaje que indicaba “los posts no se están cargando en este momento“ y ahora su cuenta ya no existe. Lo mismo sucedió con el perfil de Dress, el cual desapareció de X, luego de varios años de troleo a diestra y ultra diestra y en forma coincidente con la detención en Bolivia del padre de los trolls ultra del continente.