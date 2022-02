Convencionales plantean cambiar forma de trabajo del pleno tras largas jornadas: indican que solo deben intervenir los integrantes de las comisiones específicas

Este martes 15 de febrero comenzaron las votaciones generales en el pleno de la Convención Constitucional, momento que se ha llevado las calificaciones de histórico y "extenso" al tratarse de un largo proceso de debate y votación, el cual se ha prolongado por varias horas finalizando inclusive en la madrugada.

Tal fue el caso de este miércoles, que a las 01:00 de la madrugada del jueves el pleno aprobó en general 28 de los 36 artículos que emanó la Comisión Forma de Estado. A lo que la presidenta de la mesa directiva, María Elisa Quinteros señaló que la razón de la extensa jornada fue por que hubo "muchas palabras perdidas".

Propuesta

En este contexto, es que los convencionales Raúl Celis (RN), Andrés Cruz (Ind. con cupo en Colectivo Socialista) y Harry Jürgensen (RN) plantearon en conversación con EMOLTV la idea de cambiar la forma de trabajo al interior de la Convención, alegando la falta de energías y que no es necesario que todos intervengan en el pleno.

Raúl Celis sugirió que al momento de pronunciarse sobre los informes en el pleno, sean los miembros de las comisiones correspondientes y no todos los convencionales quienes lo hagan, indicando que "por lo demás son como 25 para fijar un promedio"

"Cuando intervienen 100 personas, se pierde un poco el sentido, se repiten los mismos argumentos 30 veces y se transforma más en una discusión que en una deliberación. Yo preferiría eso, pero lo justo es que todos manifiesten su opinión, pero yo preferiría un debate más limitado de quienes forman parte de las comisiones", sostuvo.

Bajo la misma línea, el convencional Andrés Cruz, indicó que "no creo que sea sostenible la metodología, creo que vamos a tener que revisar la forma en que se está llevando a cabo el trabajo, tomando en cuenta que, de hecho hay propuestas que están circulando en torno a modificaciones reglamentarias para evitar esta duplicidad de votaciones en general".

"Hay una serie de intervenciones que más que aportar al diálogo terminan siendo simplemente fórmulas para los efectos de satisfacer la vanidad o el ego de cada uno de los convencionales, perdiéndose mucho tiempo". Sin embargo, Cruz aseguró que lo más preocupantes es que hay que cuidar la salud física y "mental para poder sacar adelante el proceso", agregó.

A su juicio, para mejorar los horarios y la metodología de trabajo planteó que debe haber "una voluntad de ceder y darse cuenta de que no es necesario aparecer opinando respecto a una determinada temática aun cuando uno se diga que es independiente, yo lo soy, pero formo parte del Colectivo Socialista y si ya tenemos la intervención de dos o tres miembros del colectivo no tiene sentido que intervengan 15 más para decir lo mismo".

Además, expresó que los miembros del pleno deberían "dejar de lado estas actitudes vanidosas que muchas veces nos invaden", pues "hay algo mucho más trascendente de que logremos un producto que sea satisfactorio por parte de la ciudadanía tomando en consideración -y esto se le olvida a la mayoría de los convencionales parece- que hay un plebiscito de salida y no podemos ofrecer cualquier producto".

Asimismo, Harry Jürgensen, manifestó que hay que hacer un cambio, ya que "estamos nosotros en comisión desde las 9-9:30 de la mañana atendiendo muchas propuestas de normas nuevas, especialmente las populares y después tenemos prácticamente una hora de descanso para hora de almuerzo y después ya empieza a las tres de la tarde todo lo que es el debate y la votación en la noche, madrugada respecto a los distintos temas".

A su vez, aclaró que "no es posible estar 12-14-15 o más horas en el ex Congreso atendiendo estos temas, personalmente la energía no me da para tanto".

Pronunciamiento durante las votaciones

Durante la primera votación en particular que realizó el pleno de la Convención Constitucional a partir de las 15:00 horas de este jueves, algunos convencionales pidieron la palabra para plantear sus dudas sobre los horarios actuales de trabajo y del régimen.

Primero fue el vicepresidente de la mesa directiva, Gaspar Domínguez, quien realizó un llamado al pleno y "a todos los colectivos políticos representados aquí es que a través de las discusiones internas que tengan y las sugerencias que puedan hacer, puedan hacer llegar a la mesa algunas propuestas de funcionamiento para ordenar el debate en las próximas semanas".

"La idea es que como mesa podamos proponerle al pleno y podamos discutir entre nosotros una nueva forma de configurar o redistribuir los tiempos en el debate para efectos de hacerlo más eficiente y eventualmente también desde los propios convencionales se puede incorporar alguna reforma que permita modificar y hacerlo de mejor manera (...) la idea es que podamos hacerlo dentro de los próximos 5-7 días", agregó.

Ante esto, el convencional Agustín Squella (Colectivo del Apruebo), planteó que "haría bien si se hace un esfuerzo de mayor contención, de mayor selectividad a la hora de intervenir, porque estamos arriesgando, de que en la opinión pública del país, las personas, puedan entender que lo que nos mueve a la hora de hacer la palabra es una cierta figuración o exposición pública de carácter personal".

"Ese riesgo existe y en consecuencia existiendo, sin que se pueda eludir del todo, debiéramos considerarlo un poco más. Esta sucesión interminable de pequeños discursos que se traen escritos, también le resta espontaneidad a nuestros debates. Esta debe ser, hasta donde se pueda, porque somos humanos, una instancia de diálogo y deliberación y no una multiplicación incesante de discursos que satisfacen a quien lo dicen, a sus afines en ideas políticas y que luego se suben a las redes como un logro personal", agregó.

El constituyente, Ricardo Montero (PS), invitó a que "las y los constituyentes a que hagan referencia a nuevos puntos, que puedan agregar más puntos al debate o puedan hacer puntos relativos a las indicaciones y de esa forma podemos cuidarnos entre todas y todos".