Comisión de Sistema Político vota indicaciones en medio de diferencias que ponen a prueba relación entre AD y la ex Concertación

La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional sesiona este sábado para votar en particular las más de 700 indicaciones a su informe sobre la composición del Congreso. La votación será hasta total despacho hacia el pleno de la instancia que redacta la nueva Carta Magna del país y ocurre en medio de diferencias que ponen a prueba relación entre Apruebo Dignidad y la ex Concertación.

El coordinador de dicha comisión, el convencional Ricardo Montero (PS) explicó que "por lo que nosotros estamos viendo el sistema político en la actual Constitución es como un tercio de todos los artículos, y como la palabra lo dice, es un sistema, entonces cada indicación que votamos tiene un efecto, una repercusión en otras partes del contenido, por eso a veces la votación es un poco más extensa".

"Tenemos 700 indicaciones por votar, pero esto está estableciendo la base del primer informe que vamos a llevar al pleno", agregó el convencional Montero, según consignó Radio Cooperativa.

Por su parte, la también coordinadora y convencional Rosa Catrileo sostuvo al medio radial que con esta votación "se va configurando lo que es el Congreso, que era lo que todos estábamos esperando, vamos a ver después luego de terminada esta jornada, yo creo que ya vamos a tener definido lo que es esa parte, o muy avanzado en lo que es la tramitación de ley".

El viernes 11 de marzo el pleno de la convención constituyente votará las normas que se aprueben hoy en la comisión de Sistema Político, el mismo día en que el electo Presiente Gabriel Boric se ponga la banda presidencial. Para algunos el presagio de lo complejo que se puede tornar para el nuevo gobierno el gobernar con dos polos políticos como los don por un lado, Apruebo Dignidad, quienes levantaron su candidatura, y por el otro la exconcertación sin la DC, quienes llegaron ante el complejo escenario legislativo donde todos juntos, apenas rozan la posibilidad de aprobar proyectos de bajo quórum en el parlamento.

Y es que en la comisión de Sistema Político es donde las diferentes miradas a largo plazo de ambos polos chocan de frente, y a razón de aquello, han comenzado a trizar ex ante una relación que para muchos aún tenía síntomas de informalidad. Cabe recordar que no son pocas las veces que desde un lado y otro se habla de “matrimonio por conveniencia”.

Quizás la más evidente y al parecer insalvable diferencia es el debate respecto del unicameralismo versus el bicameralismo. Mientras los sectores representados del FA y el PC han buscado el primero, desde la ex Concertación han sido categóricos en la defensa de una segunda cámara que cumpla la función que el bicentenario Senado cumple actualmente en el sistema legislativo.

Y es que más allá de los detalles de las normas presentadas, en el polo concertacionista se instaló un germen de desconfianza con el equipo político del electo Mandatario, a quienes acusan de dejarlos afuera de las grandes decisiones, situación “intolerable” para las fuentes consultadas, ya que, como señalaron, si se nos invitó a formar parte, “no es para prestar la marca solamente”.

Y es que no son pocos quienes creen inverosímil la versiones que se ha entregado de que los convencionales del FA y el PC son autónomos, si es real o no, no parece importarles demasiado, en el sector, ya asumieron que el partido comenzó con ellos fuera de la cancha. “Si no es a través de una conversación directa, es que están dejando hacer, que es lo mismo, y no fuimos considerados”, explicitaron.

En un principio, y con las firmas de los convencionales socialistas al interior de la comisión de Sistema Político, se votó por sacar al Senado de su lugar y reemplazarlo por el denominado Consejo Regional, que no contaba con iniciativa parlamentaria, se abocaba a temas meramente regionales y sí podía intercederr en la discusión del presupuesto anual. De esta manera la cámara plurinacional (reemplazante de la cámara de diputados) asumía el poder político del sistema legislativo, imponiéndose de esta manera un unicameralismo.

Luego del ruido que generó desde la ex concertación movilizaron a los suyos, y a través de los socialistas en la convención buscaron reacomodar los que en un principio se había acordado. De esta forma a inicios de semana lograron sacar de cuajo el término “unicameral”, y lograron también en acuerdo con los sectores más de centro y la derecha devolverle varias de las facultades a la que vez de denominarse Consejo Territorial, ahora pasaba a llamar Cámara Territorial. Entre las facultades que se repusieron se encontraba “conocer los proyectos de reforma constitucional, de leyes interpretativas de la Constitución, de la ley anual de presupuesto, de ley sobre la división política y administrativa del país, de la ley que afecte las competencias de las regiones, entre otras.

Este reacomodo o renegociación ha llevado a que nuevamente las dos fuerzas que tendrán que soportar políticamente al gobierno del Presidente electo Gabriel Boric se miren con distancia y algunos con mayor o menor desconfianza. Sin dudas, como lo señaló el propio futuro ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, lo que suceda en el convección será clave ara e futuro del gobierno.

