¡Buen fin de semana! Y empecemos desmenuzando la actualidad política que ha estado bien movida estas últimas semanas.

¿Quién para al Ministerio Público? El caso ProCultura enfrenta al Ejecutivo con la Fiscalía que encabeza Ángel Valencia. Corte de Apelaciones de Antofagasta propinó el viernes un duro golpe al fiscal del caso ProCultura.

El Gobierno del Presidente Boric comenzó la cuenta regresiva. Son los últimos meses del Mandatario en La Moneda y el “pato cojo” es evidente. Indisciplina parlamentaria y posible salida del ministro Mario Marcel preocupan al oficialismo.

Nerviosismo en la derecha. En el comando de la candidata Evelyn Matthei lo que preocupa es la competencia con José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Todo indica que son tiempos favorables para instalar a la derecha en La Moneda.

Y tenemos un lujo de bonus trackesta semana: el cientista político uruguayo Juan Pablo Luna cuenta la importancia de Pepe Mujica para su país y detalla las diferencias entre el Frente Amplio chileno y el uruguayo.

Al bonus track te sumo una recomendación: una extensa entrevista de 1999 al expresidente uruguayo cuando era diputado y donde vaticina varias cosas que están ocurriendo por estos días en el mundo.

También contamos que un ministro de la Corte Suprema empuja el nombramiento como notario de un cercano; el día en que el director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín, confesó que iba a ser el próximo Gutenberg Martínez de la Democracia Cristiana; y detalles de una mala semana para el candidato frenteamplista Gonzalo Winter.

Ministerio Público on fire

¿Quién para a Ángel Valencia? Esta semana dos ministros de Estado me respondieron a esta pregunta de la misma manera: la Corte Suprema. Todas las esperanzas de cambio en la manera de actuar del Ministerio Público (MP) están puestas en la ratificación del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el viernes el recurso de amparo de Josefina Huneeus y declaró ilegal la interceptación de sus conversaciones telefónicas en la causa ProCultura. El fallo gatilló la salida del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la causa y ahora la Suprema tiene la última palabra.

Amparo para el oficialismo. La Corte de Antofagasta consideró de manera contundente que era ilegal la interceptación al teléfono de Huneeus, porque no figuraba como imputada en la causa y la realizaron en días en que solo estaba autorizado escuchar a Alberto Larraín. La Fiscalía tiene cinco días para apelar ante la Corte Suprema. La confirmación del fallo conocido el viernes será un duro golpe para el MP.

Fiscal Nacional en la mira. Un ministro del Gobierno me dijo el jueves: “Si el Fiscal Nacional no pone límites a sus muchachos (fiscales), el único perjudicado va a ser Ángel Valencia”, molesto con lo ocurrido en las últimas semanas. La pregunta en La Moneda y en tribunales es si Valencia supo que la grabación “ilegal” del Presidente Boric formaba parte de la causa.

Un litigante agresivo. Entre los fiscales reconocen que su colega Patricio Cooper es agresivo en sus investigaciones y en la manera en que litiga sus causas. “Cooper no se reserva recursos al momento de investigar para esclarecer delitos”, me dijo una autoridad del Ministerio Público que lo apoya. A última hora del viernes, el Ministerio Público envió un comunicado informando la salida de Cooper de ProCultura y el traslado de la causa a Antofagasta.

El caso ProCultura se conoce luego de otro evento poco afortunado para Coopery la Fiscalía que también involucró al Presidente Boric: la filtración del chat entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, donde critican al Mandatario. El caso Cariola motivó que parlamentarios oficialistas solicitaran ante la Corte Suprema la remoción de Cooper.

El famoso Ángel Valencia. El MP cumplió 25 años de existencia con un perfil bajo, austero, “sobrio”, me acotó un ministro. Valencia terminó con ese bajo perfil, al encabezar los casos de Luis Hermosilla, Fundaciones y ahora ProCultura, entre otros de alta connotación pública. En el Ministerio Público destacan como hito de este período la cantidad inédita de parlamentarios desaforados (cuatro en total).

El otro amparo que golpeó al MP. Este fallo adverso del viernes se suma a otro revés para la Fiscalía en abril, cuando la Corte Suprema acogió el amparo presentado por el ministro del Tribunal Constitucional Héctor Mery y ordenó devolver su teléfono y equipos incautados, porque era testigo y no imputado, en una investigación por nombramientos en el Poder Judicial.

El elegido del Fiscal Nacional. Valencia fue abogado de la Asociación de Fiscales y en ese papel defendió a Cooper en una querella por prevaricación judicial y administrativa. Fue Valencia quien nombró a Cooper Fiscal Regional de Coquimbo en diciembre de 2023 y le asignó casos de alta connotación pública: Clínica Sierra Bella, compraventa de la casa de Salvador Allende y la arista ProCultura del caso Fundaciones. Cooper es considerado un hombre de Valencia y su salida es un golpe a su gestión.

Un abogado de La Moneda me entregó una peculiar versión del Fiscal Nacional: “Todos sabíamos que Valencia era de derecha y terminaría perjudicando al Gobierno, pero nunca pensamos que nos haría daño tan pronto y tanto”.

Un punto no menor. Lo que verdaderamente preocupa a Valencia y al Ministerio Público ahora es que la Fiscalía de Antofagasta logre demostrar con antecedentes sólidos el traspaso de dineros públicos a campañas políticas y los delitos de lavado de activos, fraude al fisco y asociación ilícita. Esto recién está comenzando.

Extraño. Un elemento que llamó la atención de las partes fue que Cooper no realizara las audiencias de formalización por ProCultura, transcurridas ya varias semanas del levantamiento del secreto en la causa.

El lunes pasado hubo rumores de que la formalización sería esta semana, pero ahora se habla de fines de mayo. En el Ministerio Público me señalaron que Cooper no las realizó porque estaba concentrado en su defensa, por la solicitud de remoción presentada ante la Suprema y el recurso de amparo. En el Gobierno acusan a la Fiscalía de estar manejando comunicacionalmente un caso en que las acusaciones no se sostienen.

Este Gobierno se terminó

Carrera internacional. El 22 de abril pasado, el Presidente de Brasil, Lula da Silva, invitó al Presidente Gabriel Boric a sumarse al encuentro de CELAC en China y el Mandatario aceptó, incluyendo sorpresivamente ese destino a la visita oficial a Japón. No había vuelto a Chile aún y Boric anunció viaje al Uruguay, para asistir esta semana a los funerales al expresidente de ese país, Pepe Mujica. Intensa agenda internacional en medio del escándalo ProCultura.

Proyección internacional. En el círculo del Presidente Boric señalan que todos estos viajes le permitirán comenzar la lógica carrera internacional que han seguido sus antecesores. El Presidente Lagos y la Presidenta Michelle Bachelet ocuparon importantes puestos en Naciones Unidas luego de sus mandatos. Boric espera ahora el nacimiento de su primera hija.

Últimos meses de gestión Boric. Todo esto ocurre en medio del caso ProCultura y cuando trasciende en El Mostrador Semanal que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dejaría el Gobierno anticipadamente si Carolina Tohá gana las primarias del oficialismo. En dos meses, tres ministros clave dejaron el Gobierno.

La renuncia de Marcel dejaría a La Moneda a la intemperie, con un equipo de segunda división liderado por un ministro del Interior que ha optado por un muy bajo perfil, Álvaro Elizalde (PS), el Ministerio Secretaría General de la Presidencia a cargo de la independiente Macarena Lobos y una vocera subrogante, Aisén Echeverry (FA). Hacienda quedaría a cargo de la actual subsecretaria Heidi Berner, con la tarea de negociar el último Presupuesto de la administración Boric.

Nadie escucha a La Moneda. Al Gobierno le quedan seis meses para enfrentar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las cartas estarían echadas y las posibilidades de novedades son pocas o nulas. Los problemas para la tramitación de la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el despelote suscitado por la Ley de Fraccionamiento en el marco de la nueva Ley de Pesca y dificultades para lograr las reformas políticas, son tres ejemplos de lo inhóspito que está el Parlamento para el Poder Ejecutivo. Comenzó la cuenta regresiva.

“La encerrona”. Así calificó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, lo que ocurrió con la discusión de las RUF en la comisión de la Cámara la semana pasada, donde lideraron la oposición los diputados oficialistas Maite Orsini (FA), Lorena Fries (FA), Alejandra Placencia (PC) y Pedro Araya (PPD), entre otros. Esta semana la encerrona al Gobierno fue por el caso ProCultura, con varios parlamentarios del oficialismo exigiendo respuestas y criticando a los involucrados.

A nueve meses de abandonar La Moneda. En el círculo presidencial existe optimismo de que la Cuenta Pública del 1 de junio cambie la agenda actual y aumente la popularidad del Mandatario, como ha ocurrido en los años anteriores. El desorden parlamentario, la salida de importantes ministros del gabinete y el ambiente de elecciones auguran tiempos difíciles para Palacio.

La derecha está ansiosa

La pelea es entre ellos. Me ha llamado la atención, hablando con diferentes miembros del equipo del comando de Evelyn Matthei, que su principal preocupación o tema de análisis sean José Antonio Kast y Johannes Kaiser. No les preocupa lo que está ocurriendo en el oficialismo o cómo enfrentar al ganador de las primarias en ese sector. Chile Vamos está concentrado en la competencia con los KK.

El péndulo ahora está en la derecha. Tanto en el Gobierno como en la oposición coinciden en que el viento está a favor de la derecha, que el péndulo que estuvo localizado en la izquierda tras el estallido social ahora se instaló en la derecha. Un gráfico de la encuesta Plaza Pública-Cadem ilustró esto, colocando a los chilenos más cerca de la derecha y próximos a Matthei.

El mejor escenario es Tohá. Prueba de esta preocupación por la derecha en Chile Vamos es un análisis que me llamó la atención: “Lo mejor para Matthei es que gane Carolina Tohá”. La explicación es que eso pondría a la exalcaldesa de Providencia a competir con una candidata moderada, dejando fuera a los extremos. Si gana Jeannette Jara o Gonzalo Winter, temen que el electorado opte por un candidato de los extremos, como los KK.

Segunda vuelta de derecha. En este escenario y de mantenerse las tendencias actuales de baja en la popularidad de Kaiser, lo más probable es que la competencia termine siendo entre Matthei y Kast. Llama la atención que la cifra en la baja de Kaiser no se haya trasladado al apoyo a Kast.

Fortalezas de los candidatos. La próxima semana, el comando de Matthei presentará con un gran evento a su equipo económico, que se considera una de las principales fortalezas de su candidatura. La fortaleza de KK está principalmente ante el tema delincuencia.

Afecto y contención. En La Moneda reconocen que pasó el momento en que el electorado pedía liderazgos con habilidades blandas, como afecto y contención. Es el momento de las habilidades duras, el electorado pide eficiencia y eficacia para resolver problemas. La gente busca autoridad.

Un país que vota derecha. Esta idea de que la pelea será en la derecha tiene como base que el Rechazo obtuvo 63% el 2022, que la popularidad del Presidente Boric es de solo un 30% y está bajando últimamente, y destacan en el sector que, en muchos casos, la suma de la popularidad de los candidatos de derecha en las encuestas supera el 50%. En la derecha hay personas que incluso no descartan que la segunda vuelta sea entre Matthei y Kast.

TRES PREGUNTAS A JUAN PABLO LUNA SOBRE PEPE MUJICA

Un uruguayo explicando a Pepe Mujica. El doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Católica y autor de numerosos libros, Juan Pablo Luna, es un habitual entrevistado para explicar la realidad chilena, las vicisitudes del Frente Amplio o los efectos del control de los carteles de la droga en áreas urbanas del país. En esta oportunidad, le pedimos a Luna que nos contara su opinión sobre su connacional, el expresidente Pepe Mujica, que esta semana los uruguayos despidieron en un masivo funeral.

Luna destaca el discurso del exmandatario: “Escuchar a Mujica no te dejaba indiferente”, dice, pero también cuenta que “desde la política pública, su Gobierno fue el más desprolijo de los que lideró el Frente Amplio”.

-¿Fue relevante Pepe Mujica para el Uruguay?

-Voy a enfatizar algo que creo se ha dicho poco. Escuchar a Mujica no te dejaba indiferente. Como los grandes cuentistas uruguayos (Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, Mario Levrero), el Pepe te sacudía, te emocionaba, para bien o para mal. A diferencia de liderazgos que también movilizan emocionalmente desde la rabia o el resentimiento, en el caso de Mujica, el sacudón emocional estaba anclado a la convicción de que la vida siempre era hacia adelante y valía la pena ser vivida, aun en las peores circunstancias.

Se habla mucho de su austeridad, pero no se enfatiza tanto, como él lo hacía, que esa austeridad era una opción racional por la libertad que otorga el andar liviano de equipaje. De ahí viene también esa actitud frente al consumismo que tal vez solo alguien que vivió en un pozo durante varios años te puede plantear tan claramente: el pobre es el que necesita mucho para vivir, porque lo termina pagando con la vida que gasta en costear cosas que no necesita.

Pepe te movilizaba incomodando, haciéndote pensar por qué, aunque te parecía el tipo más sensato y admirable del mundo, vos no querías o no podías vivir como él. Y esa contradicción que él te ponía tan claramente por delante, terminó por hacer que mucha gente se sumara a un proyecto de transformación social que sigue siendo frágil, incompleto, rústico, problemático, seguramente utópico, pero es también una construcción colectiva que apuntala un clima de convivencia democrática, que en el mundo contemporáneo es bastante único.

-¿Su Gobierno produjo cambios relevantes para la gente?

-Desde la política pública, su Gobierno fue el más desprolijo de los que lideró el Frente Amplio. Sin embargo, avanzó por ejemplo en materias específicas pero relevantes: redujo virtualmente a cero las muertes de madres pobres por abortos mal practicados, mediante la aprobación de una ley que lo legalizó y reguló; avanzó en los derechos de las minorías sexuales; se animó a desviarse del paradigma prohibicionista respecto a la marihuana; intentó plantear un modelo de desarrollo en torno a la innovación en materia de producción agrícola; empujó un nuevo plan de vivienda social.

Pero más allá de esto, creo que sus aportes centrales pasan más por los legados asociados a la construcción política. A América Latina le lega un intento en el que participó activamente junto a Lula (da Silva) en los últimos años, de pensar en una integración regional más productiva. En eso Chile le obsesionaba y su última visita a Santiago tuvo que ver con esa visión y ese proyecto.

Al Uruguay le deja un ejemplo de reconciliación y diálogo constructivo, por ejemplo, a través de cómo se transformó su relación en los últimos años con Julio María Sanguinetti, antiguo rival y contradictor. A su partido le deja una organización política vibrante, que logra llegar, organizar y representar legítimamente a los jóvenes y a grupos relevantes en los sectores populares, hoy tan esquivos para la política tradicional en otros lados.

-¿Cuáles son las principales diferencias del Frente Amplio chileno y el uruguayo?

-Los partidos políticos como el Frente Amplio uruguayo se armaron desde abajo, intentando llegar y construir colectivamente con la gente a la que se quería representar.

Paradójicamente, siendo un exguerrillero que se movilizó en contra del bipartidismo tradicional uruguayo, Mujica fue clave en que el FA lograse, a partir de los 2000, atraer votantes y militantes blancos y colorados, especialmente en el interior del país. En eso, Mujica fue clave en ampliar la llegada del partido a sectores populares a los que la izquierda tradicional, más asociada al sindicalismo y a las clases medias ilustradas, no llegaba. Cuando su organización era muy chica y muy resistida, él y sus compañeros iban, día tras día, año tras año, a organizar mateadas en las plazas de barrio y de pueblo. Iban, se sentaban con dos sillas y un mate, y hablaban durante horas con quien quisiera hacerlo. Lo siguieron haciendo en época de redes sociales.

Desde esa perspectiva y en función de cuán crítico se quiera ser, el Frente Amplio chileno puede ser visto como un proyecto mal planteado, como un anhelo extemporáneo, como una impostura, o como un mero alcance de nombre. Pero seamos justos, en Chile, la política, todo el sistema, es fuertemente elitista. Y el Frente Amplio chileno es profundamente sistémico. Quienes lo critican y lo resienten tienen las mismas debilidades. ¿Cómo explicar, si no, la irrupción tan rápida y electoralmente exitosa de algo tan precario y problemático? El elitismo y el desarraigo son una debilidad persistente de todo el sistema.

CONVERSACIONES DE PASILLO

Cercano al ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue no logra imponerse como notario. César Maturana Pérez, pareja de la hija de la esposa del ministro Simpertigue (la notaria Gilda Miranda), lleva años esperando su nombramiento como notario, trabajando como interino en la 6ª Notaría de San Miguel. El Gobierno ha rechazado varias veces su nombramiento.

Cercano al ministro Simpertigue. César Maturana Pérez lleva años como candidato a notario, participando en diversas ternas de postulantes presentadas por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia.

César Maturana Pérez lleva años como candidato a notario, participando en diversas ternas de postulantes presentadas por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia. Molestia por insistencia en su nombre. En el Gobierno, en el Poder Judicial y en el Parlamento han sido tema las insistentes gestiones que ha realizando Simpertigue para lograr colocar a su cercano. En el Gobierno me confirmaron que Maturana Pérez es nombre habitual en las ternas de candidatos que envía la Suprema.

En el Gobierno, en el Poder Judicial y en el Parlamento han sido tema las insistentes gestiones que ha realizando Simpertigue para lograr colocar a su cercano. Nueva Ley de Notarios dificultaría su ascenso. César Maturana está contra el tiempo, porque de aprobarse la nueva ley de nombramientos de notarios, que en los próximos meses estaría despachada por el Congreso, su inclusión en las ternas pasaría a depender de la Alta Dirección Pública.

César Maturana está contra el tiempo, porque de aprobarse la nueva ley de nombramientos de notarios, que en los próximos meses estaría despachada por el Congreso, su inclusión en las ternas pasaría a depender de la Alta Dirección Pública. Envié un mail solicitando información al ministro Simpertigue el 23 de abril pasado y hasta el día de hoy no he recibido respuesta a mis consultas.

Alberto Larraín quería ser el nuevo Gutenberg Martínez. El director ejecutivo de la Fundación ProCultura ha dado mucho que hablar y entre las cosas más complejas que conocimos estuvo el diagnóstico que le hizo su exesposa psiquiatra, que habló de “una personalidad psicopática” cuando conversó con el Presidente Boric. Larraín consideraba que su carrera política tenía mucha proyección.

Cuando trabajaba en Peñalolén. Alberto Larraín trabajó con la Municipalidad de Peñalolén cuando Claudio Orrego fue alcalde (2004-20012), implementando su proyecto “Quédate”, de prevención del suicidio. Eran años en que militaba en la DC.

Alberto Larraín trabajó con la Municipalidad de Peñalolén cuando Claudio Orrego fue alcalde (2004-20012), implementando su proyecto “Quédate”, de prevención del suicidio. Larraín formaba parte de un lote de democratacristianos denominado Cardumen y es en ese contexto de liderazgo que una vez confesó a altos funcionarios del municipio que él “iba a ser el nuevo Gutenberg Martínez de la DC”, haciendo referencia al exlíder “guatón” que manejó históricamente la máquina del PDC desde el retorno a la democracia y hasta fines del 2010. Larraín aspiraba a manejar la máquina de la Democracia Cristiana.

Mala semana para Winter. Dentro del Frente Amplio y entre personas cercanas al diputado y candidato presidencial Gonzalo Winter, consideran que esta no fue una buena semana y responsabilizan al mal ambiente generado por el escándalo ProCultura.

El peor momento . Todos coinciden en que lo más complejo fue la primera parte del programa “Tolerancia Cero” del lunes, en CNN, donde el diputado reconoció que había calificado de “espionaje político” las grabaciones de las conversaciones en el caso ProCultura.

. Todos coinciden en que lo más complejo fue la primera parte del programa “Tolerancia Cero” del lunes, en CNN, donde el diputado reconoció que había calificado de “espionaje político” las grabaciones de las conversaciones en el caso ProCultura. Un país sin clases sociales. Lo que dejó más atónito al panel del programa fue el momento en que Winter confesó: “Creo que es más eficiente una sociedad sin clases sociales”. Los entrevistadores no lograron una explicación coherente para la frase y, menos, conocer algún caso de “país sin clases sociales”.

Lo que dejó más atónito al panel del programa fue el momento en que Winter confesó: “Creo que es más eficiente una sociedad sin clases sociales”. En el círculo de Winter esperan que la próxima semana baje la temperatura del caso ProCultura y cambie la agenda, para que el candidato pueda desplegar sus propuestas.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 19 de mayo

La Cámara realiza sesión especial para analizar el caso ProCultura.

Martes 20 de mayo

Cardenal Fernando Chomali comparte, vía telemática, sus experiencias y reflexiones sobre el funeral de Francisco y la elección de León XIV.

Miércoles 21 de mayo

Feriado por el Día de las Glorias Navales.

Jueves 22 de mayo

Chile Day New York.

Comienzan las elecciones del Consejo General Sofofa 2025 – 2029. Hasta el 27 de mayo.

Sábado 24 de mayo

Celebración del Día de los Patrimonios hasta el 25 de mayo.

RINCÓN DEL LOBBY

Claudio Orrego y sus numerosas audiencias con instituciones público-privadas. El gobernador regional metropolitano ha sido protagonista del escándalo ProCultura, por su vínculo de hace décadas con el psiquiatra y director ejecutivo de dicha fundación, Alberto Larraín. Revisamos sus audiencias para indagar sobre relaciones con otras organizaciones externas al Gobierno Regional Metropolitano parecidas a ProCultura.

En la página de Ley del Lobby, actualizada hasta mayo, cinco de las siete reuniones que figuran registradas son para solicitar alianzas para realizar actividades o implementar programas.

cinco de las siete reuniones que figuran registradas son para solicitar alianzas para realizar actividades o implementar programas. Tres proyectos de salud mental. El 3 de marzo pasado figura la audiencia con la psicóloga Natacha Fabricius, para “abordar temas de salud mental con proyecto de sala de urgencia autosostenible y proyecto de celebración del próximo 10 de octubre día internacional de la salud mental”. El 5 de mayo del año pasado aparece la solicitud de patrocinio para otro programa de salud mental, presentado por Carmen Miranda Aravena, y en diciembre de 2023 un tercero, para “programas sociales relacionados con salud mental perinatal, prevención y cuidado del maltrato, negligencia y abuso sexual infantil y habilidades parentales”, presentado por Paula Santolaya, directora de la Fundación Viento Sur.

RECOMENDACIÓN: ENTREVISTA A PEPE MUJICA EN 1999

Veinticinco años atrás, Mujica no era tan diferente del que conocimos antes de su muerte. Conversando con el cientista político Juan Pablo Luna para este +Política, sobre la relevancia de Pepe Mujica (ver sección Tres Preguntas), me mencionó una entrevista que su padre periodista, Ángel María Luna, le había hecho en la televisión uruguaya el año 1999, cuando el expresidente era diputado y decía “nunca pensé que la vida me iba a colocar un trance como este”, refiriéndose a ser parlamentario. Ya en esos años hablaba de “andar ligero de equipaje” y de no tener rencores con nadie.

Recomiendo su análisis internacional. Mujica cuenta que nunca le gustó la Unión Soviética, aborda su preocupación por el modelo de Cuba y pronostica que China va camino a ser una superpotencia.

Mujica cuenta que nunca le gustó la Unión Soviética, aborda su preocupación por el modelo de Cuba y pronostica que China va camino a ser una superpotencia. El regalo que le dieron los años: “La enorme capacidad de tolerar, hasta cierto punto, las diferencias con otros”.

“La enorme capacidad de tolerar, hasta cierto punto, las diferencias con otros”. Mujica habla de todo en esta entrevista de poco más de una hora. Cuando le piden sugerencias para mejorar la situación del Uruguay, destaca la importancia de la innovación para un país“con 15 millones de hectáreas ganaderas” y enfatiza que no se pueden quedar vanagloriándose de “los chanchos (uruguayos) que resisten la miseria y que los franceses se llevaron porque son casi herbívoros”. Hace 25 años José Mujica consideraba una prioridad modernizar la ganadería uruguaya.

Hasta aquí nuestro +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.