Jeannette Jara manda a repartir volantes a Jadue

¡Buenas! Y finalmente el ambiente electoral llegó, las primarias están a la vuelta de la esquina y el nerviosismo inundó a los comandos de los presidenciables. Carolina Tohá o Jeannette Jara, esta es la incógnita del 29 de junio.

Jara mandó a Jadue a entregar volantes. Al presidente del Partido Comunista le salió mal su intento de revivir políticamente al exalcalde de Recoleta. Jeannette Jara quiere ser la candidata de todos los chilenos.

Y Carolina Tohá cambia su estrategia.Terminó su estilo confrontacional con aquellos candidatos que siente que le han hecho una mala jugada. El debate del domingo es clave.

Hierve la Corte de Apelaciones. Las investigaciones realizadas a los ministros Antonio Ulloa y Verónica Sabaj pueden involucrar a otros miembros del tribunal de alzada. La Corte Suprema decidirá sus destinos.

Y en nuestrobonus track de esta semana: el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, adelanta lo que se viene después de la primaria oficialista y la estrategia de Evelyn Matthei para ganarle a José Antonio Kast.

Además, contamos las verdaderas razones de la salida de la emblemática jefa de prensa del comando de Matthei; quién es finalmente el socialista que reemplazará a Alfredo Joignant en el Servel; y la soledad de Claudio Orrego.

A una semana de desatada la guerra Israel-Irán, recomendamos una entrevista que muestra el conflicto entre los ultraconservadores estadounidenses respecto al conflicto en Medio Oriente.

1

JARA MANDA A REPARTIR VOLANTES A JADUE

El encargo a Jadue. Las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, avisando que Daniel Jadue entraba a trabajar en la candidatura de Jeannette Jara, fue el comienzo del alejamiento de la candidata de la dirigencia del PC. Jara invitó al exalcalde a colaborar repartiendo volantes.

Oportunista Jara. En abril pasado, la exministra Jara sugirió la posibilidad de dejar su militancia comunista en caso de ganar la primaria. El sector de Jadue criticó inmediatamente la decisión y la diputada Carmen Hertz avisó que “el oportunismo no es parte de la cultura comunista”. Los diputados Hertz, Matías Ramírez y Lorena Pizarro son considerados los escuderos de Jadue en el Parlamento.

Para no creerlo. El ambiente entre los comunistas que participan de la campaña de Jara es más que optimista. Están exultantes con las últimas encuestas. La posibilidad de sacar una buena votación o transformarla en la candidata oficialista está convocando a muchos militantes a participar de la campaña. Para Carmona y Jadue el éxito de Jara sería un duro golpe para su liderazgo y sector.

A todo TikTok. En el equipo de redes sociales trabajan más de 20 personas –según gente que conoce la interna del comando– alimentando la cuenta oficial y las no oficiales, como la exitosa “La tía Jeannette”. La cuenta principal en TikTok de Tohá tiene 326 mil likes totales; Jara tiene 1.100.000. En Instagram, Tohá tiene 97 mil seguidores; Jara, 202 mil.

Juego de piernas. Mandar a repartir volantes a Jadue es una señal de la alianza de Jara con la nueva generación de comunistas entusiasmados con la campaña y un quiebre con el sector histórico que vivió la dictadura.

Son jóvenes comunistas que miran con buenos ojos el capitalismo chino y rechazan cualquier cercanía con la antigua Unión Soviética y sus satélites. Jara ha mencionado en varios debates el caso de China como ejemplo de alternativa de desarrollo. La exministra del Trabajo representa una nueva generación de comunistas.

Discurso que moviliza al mundo PC. La cara más comunista de Jara está en sus propuestas de fin de las AFP, nacionalización del litio y del cobre, subir impuestos a los más ricos, rol estratégico del Estado en el sector productivo y negociación colectiva ramal. Estas propuestas se diluyen cuando Jara agrega que su implementación requiere mayoría en el Parlamento.

Bachelet-Jara. Es en este ambiente exultante que me dijeron que el éxito de Jara es porque ha logrado sintonizar con temas de la vida cotidiana, con el drama de las personas, que terminó con ese discurso de lucha de clases que distinguía al PC, en cuanto a pertenecer a una clase social trabajadora opuesta a las clases media y alta. En el comando sueñan con Jara-Bachelet recorriendo Chile.

Renuncia al PC. Un importante dirigente me contó que el expresidente de la colectividad, Guillermo Teillier, sugirió antes de su muerte, y en el escenario de un surgimiento de nuevos liderazgos, que ante un eventual candidato presidencial comunista se debería evaluar su renuncia al partido, para evitar que le afecte el anticomunismo característico de la sociedad chilena. La idea de renunciar al PC sería, entonces, de Teillier.

2

TOHÁ ABANDONA EL CLUB DE LA PELEA

Cambio de humor. El miércoles en el comando de la candidata del Socialismo Democrático (SD) respiraron aliviados porque Carolina Tohá no había atacado a ninguno de sus contrincantes en el debate de Radio Cooperativa. Comenzaba una nueva etapa, luego de sucesivos enfrentamientos de Tohá, criticando a Jeannette Jara, Gonzalo Winter e incluso a Jaime Mulet, el candidato menos relevante de la competencia y que nadie enfrenta. Optimismo en el comando.

Fin de semana del terror. Conversando con el equipo de la exministra Tohá, existía coincidencia en que el fin de semana pasado fue el peor de la previa de las primarias, por la aparición el viernes de la encuesta Panel Ciudadano-UDD y una Cadem de circulación confidencial. Preocupación en el ambiente.

Indignación. La molestia de Tohá la explican en el comando por el hecho de que estaría sentida y afectada por el contenido de los ataques de Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC). Cercanos a la exministra del Interior reconocen que el ambiente de conflicto no es el mejor para desplegar sus aptitudes y fortalezas. Un senador de Chile Vamos que la aprecia y conoce me explicó: “Su debilidad siempre ha sido que es mecha corta. Si la pillaron y ella no lo controló, se le hace todo muy cuesta arriba a ella”.

Todo se fue a las pailas. Indignado con el spot de Gonzalo Winter “La mesa del poder”, un senador cercano a la exministra me dijo: “Es que nosotros creíamos que habíamos logrado construir una alianza política y al final quedamos como tontos, no hubo aprendizaje y siguieron con el mismo discurso”. En La Moneda no recogieron ese guante y les dijeron que “para qué se dan por aludidos con el spot, no aporta nada esa franja”. Cercanos a Carolina Tohá intentaron que intercediera el Presidente Gabriel Boric en la polémica, pero no tuvieron éxito.

La semana pasada contamos en +Política que Evelyn Matthei estaba incómoda y que por eso decidió reforzar su equipo con el círculo más cercano que la acompañó cuando era alcaldesa de Providencia. En el caso de Tohá, pasa algo similar. Gente que trabajó con ella en el Gobierno me señaló que es evidente que hay lineamientos estratégicos que no le acomodan, que implementados parecen incongruentes con su personalidad o forzados. ¿Cambios en el equipo?

Mundaca no sale. Las malas encuestas motivaron la habitual crítica a la jefa de campaña, que en este caso es Pía Mundaca. En el comando no se discute el liderazgo de Mundaca, al punto que José Toro, secretario general del PPD, enfatizó que era fundamental la cercanía Mundaca-Tohá en esta carrera.

Última oportunidad. El viernes Tohá realizó un desayuno en el Persa Biobío y dedicó el resto del día a preparar el debate del domingo en TVN. Durante la mañana del sábado tiene una actividad en Valparaíso y luego participará de la Marcha del Orgullo, para terminar la jornada en Maipú. El debate del domingo es clave para comenzar la última semana antes de las elecciones primarias.

3

BOMBA DE RACIMO EN LA CORTE DE APELACIONES

Días de definiciones. La Corte de Apelaciones está en semanas decisivas. Esto, después que el Pleno abriera cuadernos de remoción a dos de sus ministros. El 2024 fue el año en que la Corte Suprema terminó con dos ministros destituidos y todo indica que en 2025 será el turno de la Corte de Apelaciones, aunque aún no hay claridad de cuántos serán los miembros afectados. Los casos de los ministros Verónica Sabaj y Antonio Ulloa podrían abrir nuevas investigaciones.

Ad portas de la remoción. Los afectados con el cuaderno de remoción son la ministra Sabaj y el ministro Ulloa. El fallo de Sabaj está redactado y antes del 30 de este mes debería estar listo el de Ulloa. La Corte Suprema será la encargada de sus destinos.

Una bomba de racimo. El caso del ministro Ulloa es complejo para la Corte de Apelaciones, porque tuvo un importante rol de gestor de intereses de abogados y miembros del Poder Judicial. La lista de personas que le pidieron favores a Ulloa sería larga. En el Gobierno una autoridad me explicó: “El caso Ulloa es más complejo que el de (Ángela) Vivanco, porque llevaba mucho tiempo operando en el Poder Judicial. Se pueden destapar otros casos”. El escándalo en la Corte de Apelaciones podría extenderse.

Inminente salida. En el Gobierno y en tribunales consideran un hecho la salida de Ulloa y Sabaj. Es cosa de reunir al Pleno de la Corte Suprema para que decidan respecto a los fallos. Tema delicado será el de las inhabilidades de los ministros cercanos, principalmente a Ulloa, entre los que están: Mario Carroza, Manuel Valderrama, María Teresa Letelier, Adelita Ravanales, Diego Simpertigue, Arturo Prado, Angélica Repetto y Soledad Melo. En julio, el Pleno del máximo tribunal deberá decidir el destino de Sabaj y Ulloa.

Acuciosa fiscal de la Corte de Apelaciones. Las investigaciones sobre Sabaj y Ulloa estuvieron a cargo de la fiscal judicial Javiera González, que descubrió entre los antecedentes y chats de los ministros investigados información que podría ameritar abrir investigaciones, al menos, a otros tres integrantes del tribunal de alzada: la ministra Graciela Gómez, Alejandro Aguilar (actualmente ministro con dedicación exclusiva en caso adopciones) y Ana María Hernández (actual fiscal). La decisión de abrir estas investigaciones depende de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema.

4

TRES PREGUNTAS A GUILLERMO RAMÍREZ

Esperando las primarias. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, analiza el nuevo escenario que vendrá tras las primarias y las fortalezas que tiene Evelyn Matthei para competirle a José Antonio Kast. Es una incógnita la capacidad de reagrupación del oficialismo.

-¿Cómo cambia el escenario político en la derecha después de las primarias oficialistas?

-Las primarias marcarán el inicio de la carrera presidencial, porque sabremos quiénes son los candidatos principales y porque las preferencias se irán agrupando en torno a ellos. Esto es importante, porque probablemente la candidatura única de Gobierno rápidamente se pondrá en los primeros lugares de las encuestas, lo que le dará un impulso a esa candidatura, una razón a la izquierda para unirse y significará el desate absoluto del Gobierno, que intentará influir para ayudar a esa candidata. En una palabra, después de la primaria la izquierda estará de vuelta en la carrera presidencial.

-¿Cuál es el efecto de un posible triunfo de Jara para la campaña de Matthei?

-Si gana Jara, sobre la mesa solo quedará Matthei como la candidata con verdadera experiencia para gobernar bien. Será la única que dirigió un municipio, la única que fue una destacada senadora y la única que conoce y ha estudiado cada uno de los problemas que hoy aquejan a los chilenos. En otras palabras, la única oferta no experimental será Matthei. Y después de los dos procesos constitucionales y del Gobierno de Boric, los chilenos ya no quieren más experimentos.

-¿Cuál es la principal fortaleza de Matthei frente a Kast?

-Matthei es matea, es experimentada, conoce los problemas, tiene el carácter para resolverlos y la disposición para llevar adelante procesos complejos que requieran grandes mayorías. No llegará a aprender sobre el Estado Central, porque fue ministra del Trabajo y generó 1 millón de empleos; no llegará a aprender a dirigir, porque fue una exitosísima alcaldesa por ocho años. Es como si Matthei se hubiese preparado toda su vida para este desafío, para poder poner todo su talento, fuerza, experiencia y conocimiento para dirigir Chile en esta hora oscura; para poder sacarlo del pantano.

El retorno de la Encuesta ICSO – UDP

La encuesta ICSO – UDP nació en 2005 como un estudio de carácter nacional, para identificar las opiniones y percepciones de la sociedad en los ámbitos políticos, de confianza y sociales. Se trataba de una encuesta anual con una metodología de entrevistas presenciales o cara a cara. Este 2025 la encuesta retornó, pero con otra metodología. “Ahora se trata de una encuesta mensual de carácter online, donde el trabajo de campo lo realiza la empresa IPSOS. Este año, en 8 capítulos, abordaremos temas específicos, como cuestiones asociadas a masculinidades, progreso y desarrollo, violencias y espacios de convivencia en el Chile actual, que nos permitirán profundizar en ámbitos de las relaciones sociales de las personas”, cuenta el director Claudio Fuentes.

Desarrollada junto al Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia y la Facultad de Derecho de la UDP, la encuesta ya ha hecho dos entregas, la primera sobre Rabias y temores, y la más reciente sobre Cuidados: ternuras y cansancios. Para Fuentes uno de los hallazgos más llamativo de estos dos capítulos es que los temores van mucho más allá del tema de la delincuencia en particular. “Las personas reflejan temores asociados a lo que denominamos su ciclo vital, y que tiene que ver con la salud; respecto de aspectos económicos, como empleo o inflación, y también respecto de la seguridad ciudadana”.

En el primer estudio, a la académica de la Escuela de Sociología y directora del Magíster Macarena Orchard, le llamó la atención el alto nivel de ansiedad que reportan las personas encuestadas, y el hecho de que esto sea especialmente alto en los más jóvenes. “Creo que algo está pasando con la salud mental de la población joven hace tiempo y esta encuesta vuelve a encender las alarmas con respecto a eso”, dice. Además, coincide con Fuentes en que la encuesta muestra que hay diversos temores que aquejan a la población, y que no se trata solo de inseguridad pública. “El debate político debe tocar estos temas también”, dice Orchard.

Claudio Fuentes cuenta que el segundo estudio permite ver que la experiencia cotidiana de los cuidados es mucho más extendida que lo que se suele reconocer. “Observamos brechas muy significativas entre hombres y mujeres donde estas últimas perciben mayor agobio y cansancio que los primeros en el tema de los cuidados”, dice. “La encuesta revela que los hombres también están cuidando, lo que es una buena noticia, sin embargo, tienden a involucrarse en el cuidado de una manera distinta a las mujeres. En comparación con las mujeres, los hombres tienden a cuidar menos horas, y por lo mismo, tienden a asociar el cuidado con emociones más positivas. Suelen sentirse reconocidos cuando realizan estas labores, algo que les pasa menos a las mujeres. Entonces la brecha hoy no está solo en si se realiza o no la actividad de cuidado, sino en cómo se realiza”, afirma Macarena Orchard.

Además de las entregas mensuales, la encuesta incluye un panel cualitativo desarrollado en paralelo. Esto significa que en distintos momentos del año se invita al mismo grupo de personas a conversar sobre los temas centrales que se están analizando, para conocer sus percepciones y experiencias, pero en un formato más abierto. “Decidimos desarrollar este panel ya que los datos cualitativos enriquecen mucho el debate. Mientras los datos cuantitativos, que provienen directamente de la encuesta, nos permiten conocer las tendencias principales que observamos en la muestra de personas encuestadas, el panel cualitativo permite entender con mayor profundidad el tipo de experiencia que está detrás de esas tendencias”, detalla la académica.

Para conocer más sobre el trabajo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales ICSO – UDP ingrese aquí.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

La salida de la jefa de comunicaciones de Matthei. El miércoles la prensa sorprendió con la noticia de la salida de Carla Munizaga de la campaña de Evelyn Matthei, pero la verdad es que la periodista y jefa de prensa del comando llevaba semana y media sin aparecer por Enrique Foster 203. La razón de su ausencia está lejos de la coyuntura político-electoral.

Histórica jefa de prensa de Piñera. Previo a llegar al comando de Matthei, Munizaga estaba trabajando con la familia Piñera Morel en la organización de las fundaciones y el legado del expresidente Sebastián Piñera. Munizaga fue jefa de prensa del exmandatario en los dos gobiernos y en los períodos previos a que Piñera llegara a La Moneda. A Munizaga la llamaron nuevamente a la primera línea por su experiencia y conocimientos de dos campañas exitosas. Ella misma me explicó un día su llegada al comando, señalándome: “Las campañas presidenciales es lo que más me gusta”.

Previo a llegar al comando de Matthei, Munizaga estaba trabajando con la familia Piñera Morel en la organización de las fundaciones y el legado del expresidente Sebastián Piñera. Munizaga fue jefa de prensa del exmandatario en los dos gobiernos y en los períodos previos a que Piñera llegara a La Moneda. A Munizaga la llamaron nuevamente a la primera línea por su experiencia y conocimientos de dos campañas exitosas. Hace dos semanas, una hija de Munizaga tuvo un complicado accidente mientras practicaba un deporte de riesgo junto a su padre. Médicos que asistieron a la niña luego del accidente, le señalaron que debería tener varios meses de reposo y al cuidado de un adulto. Esto obligó a Munizaga a salir del comando, porque era incompatible con la demanda que exigía encabezar una campaña.

Un histórico de Matthei. La semana pasada contamos en +Política que la candidata había reordenado las piezas de su comando con la llegada de Carol Vargas para asumir como jefa de gabinete y dijimos que quien ocupaba ese cargo, Cristián Torres, volvería al área de comunicaciones. Torres y Munizaga tenían buena relación, pero no podrán seguir trabajando juntos.

Socialistas definen nombre para el Servel. La semana pasada, el Senado confirmó a Jorge Manzano como consejero de la derecha en el Servicio Electoral, remplazando a Andrés Tagle, que terminó su período en febrero pasado. La gran incógnita es quién ocupará el puesto del consejero Alfredo Joignant, que terminó su período en febrero del 2023, pero se mantiene en su puesto por ausencia de un nombre que lo reemplace. El Partido Socialista encontró a su hombre.

Extraña jugada. A principios de este año, el PS había aceptado cederle el puesto en el Servel al Frente Amplio y designó a la cientista política Antonia Rivas para sustituir a Joignant. Solo faltaba enviar el nombre para la ratificación del Senado, cuando estalló la polémica por la compraventa de la casa Allende y el PS exigió su puesto en el Servel, descartando la postulación de Rivas. Nueva espera.

A principios de este año, el PS había aceptado cederle el puesto en el Servel al Frente Amplio y designó a la cientista política Antonia Rivas para sustituir a Joignant. Solo faltaba enviar el nombre para la ratificación del Senado, cuando estalló la polémica por la compraventa de la casa Allende y el PS exigió su puesto en el Servel, descartando la postulación de Rivas. Observador de la OEA. Esta semana supe que el PS tiene nombre y es el arquitecto socialista Marcelo Carvallo, dirigente de la Fech en los 80, exsubsecretario de Mideplan durante la gestión de Andrés Palma, con larga experiencia en el tema electoral.

Esta semana supe que el PS tiene nombre y es el arquitecto socialista Marcelo Carvallo, dirigente de la Fech en los 80, exsubsecretario de Mideplan durante la gestión de Andrés Palma, con larga experiencia en el tema electoral. Todo el continente. Carvallo fue observador de elecciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la gestión de José Miguel Insulza. Recorrió más de 25 países como observador encargado de las misiones de avanzada en Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Colombia, Panamá y República Dominicana, entre otros.

Claudio Orrego sufre la soledad del independiente. En mayo de 2021, Orrego renunció a su histórica militancia a la Democracia Cristiana, para comenzar su vida de político independiente. Esta semana, en que allanaron su casa y lugar de trabajo, Orrego aparece solo enfrentando la tormenta generada por una investigación penal e intento por destituirlo.

Los ausentes. La campaña de reelección de Orrego en el Gobierno Regional el 2024 convocó a numerosos líderes políticos del oficialismo e incluso de la oposición, que lo apoyaron en rechazo del candidato de su sector, Francisco Orrego (RN).

La campaña de reelección de Orrego en el Gobierno Regional el 2024 convocó a numerosos líderes políticos del oficialismo e incluso de la oposición, que lo apoyaron en rechazo del candidato de su sector, Francisco Orrego (RN). Llama la atención. Sin embargo, destacan, entre los oficialistas ausentes en este momento difícil que atraviesa Orrego, su exjefe de campaña y actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); su exjefe de gabinete, Felipe Barnachea (PS); y los alcaldes de Renca, Claudio Castro (Ind); La Pintana, Claudia Pizarro (DC); y de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

Sin embargo, destacan, entre los oficialistas ausentes en este momento difícil que atraviesa Orrego, su exjefe de campaña y actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); su exjefe de gabinete, Felipe Barnachea (PS); y los alcaldes de Renca, Claudio Castro (Ind); La Pintana, Claudia Pizarro (DC); y de Quinta Normal, Karina Delfino (PS). La Moneda cierra sus puertas. Otra sorpresa ha sido el silencio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En el Frente Amplio me explicaron que en La Moneda había molestias con la administración de Orrego, por sus constantes críticas en materia de seguridad.

Otra sorpresa ha sido el silencio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En el Frente Amplio me explicaron que en La Moneda había molestias con la administración de Orrego, por sus constantes críticas en materia de seguridad. Fin de un presidenciable. Previo a las elecciones de gobernadores regionales, hubo muchos dirigentes del oficialismo que vieron a Orrego como una opción en caso de que no prendiera el candidato o la candidata oficialista. La idea era haberlo inscrito en agosto próximo. Esa posibilidad queda descartada en el actual escenario.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 23 de junio

Visita oficial a Chile de los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, acompañados por el ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, los presidentes de las regiones y comunidades de Bélgica, y una delegación económica y académica. Hasta el 26 de junio.

Martes 24 de junio

Los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, visitan el Palacio de La Moneda.

Seminarios Presidenciales 2025 Clapes UC: Propuestas para Chile 2026-2030. Conversando con Evelyn Matthei.

Miércoles 25 de junio

Comienzan las elecciones de consejeros del Colegio de Abogados. Hasta el 27 de junio.

Jueves 26 de junio

Finaliza el periodo de propaganda electoral.

Viernes 27 de junio

Corte Suprema revisa el recurso del fiscal Carlos Palma.

Sábado 28 de junio

Vence el plazo para actualizar el domicilio electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

Domingo 29 de junio

Elecciones primarias del oficialismo.

7

RINCÓN DEL LOBBY

La isla de Leonardo DiCaprio. Esta semana se supo que el más famoso intérprete masculino del cine contemporáneo, Leonardo DiCaprio, estaba “explorando” adquirir una isla en Chiloé llamada Guafo. Encontramos en Ley del Lobby una de las audiencias solicitadas en el marco de esta adquisición.

Etapa exploratoria. El Mercuriodel jueves señaló que en la reunión “abordaron de modo exploratorio los requerimientos técnicos y administrativos necesarios para el potencial desarrollo de un parque nacional en isla Guafo”.

El Mercuriodel jueves señaló que en la reunión “abordaron de modo exploratorio los requerimientos técnicos y administrativos necesarios para el potencial desarrollo de un parque nacional en isla Guafo”. En la Subsecretaría del Medio Ambiente figura una reunión el 9 de mayo con la ministra de la cartera, Maisa Rojas Corradi, donde recibe en representación de la ONG Re:Wild –vinculada a Leonardo DiCaprio– a Leonardo Moreno, junto a dos representantes de la Corporación Cultiva: Guillermo Scallan y Matías Herceg. Moreno fue hasta fines de marzo jefe de asesores del Segundo Piso.

8

RECOMENDACIÓN: SENADOR TED CRUZ EXPLICA IRÁN

Irán divide a MAGA. El ataque de Israel contra Irán cumple una semana y el conflicto solo recrudece con respuestas militares iraníes y las amenazas de un posible ataque definitivo de ambas partes. Esta semana, fue tema clave la posibilidad de intervención de Estados Unidos.

Make America Great Again (MAGA). Este conflicto militar dividió a los seguidores del presidente Donald Trump y los principales líderes de MAGA.

Este conflicto militar dividió a los seguidores del presidente Donald Trump y los principales líderes de MAGA. Expresión de la división que hay en el oficialismo es la brutal entrevista del periodista Tucker Carlson al senador republicano estadounidense Ted Cruz, dejándolo en ridículo al preguntarle sobre Irán y el destino del conflicto.

que hay en el oficialismo es la brutal entrevista del periodista Tucker Carlson al senador republicano estadounidense Ted Cruz, dejándolo en ridículo al preguntarle sobre Irán y el destino del conflicto. Ataque estadounidense. Carlson –considerado representante de la ultraderecha de su país– logra en la entrevista que Cruz diga que Estados Unidos participa de los ataques a Irán, algo que ha negado la administración Trump.

Carlson –considerado representante de la ultraderecha de su país– logra en la entrevista que Cruz diga que Estados Unidos participa de los ataques a Irán, algo que ha negado la administración Trump. Otros opositores. Son varios los ultraderechistas cercanos al presidente estadounidense que se oponen a la participación de Estados Unidos en el conflicto, destacando entre ellos el exasesor de Trump, Steve Bannon, y la directora de National Intelligence, Tulsi Gabbard.

Son varios los ultraderechistas cercanos al presidente estadounidense que se oponen a la participación de Estados Unidos en el conflicto, destacando entre ellos el exasesor de Trump, Steve Bannon, y la directora de National Intelligence, Tulsi Gabbard. Recomendamos revisar esta entrevista en la versión publicada en el diario español El País.

