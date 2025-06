Jeannette Jara con un ojo en La Moneda

Presentado por:

¡Agárrense los pantalones, llegaron las Primarias 2025! Y un día antes de que se abran las urnas de votación, revisamos el panorama tomando en cuenta una importante reunión que hubo esta semana en un centro de pensamiento oficialista.

El lunes se realizó un encuentro en Chile XXI (San Sebastián 2807, Las Condes), donde dirigentes del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y de la Democracia Cristiana, más analistas y expertos en encuestas analizaron el escenario ante un eventual triunfo de Jeannette Jara en estas Primarias. Uno de los participante atenuó lo del triunfo de Jara y me dijo: “Nunca hablamos de que ganara Jara, solo dijimos que no ganaba Tohá”.

Ante este pesimista pronóstico vale la pena recordar lo ocurrido en 2021, cuando la encuesta Activa (ver gráfico), realizada entre el 23 y 29 de junio de 2021, pronosticó el triunfo de Daniel Jadue como el precandidato oficialista para las elecciones presidenciales de fines de ese año. En esa encuesta, un 44,7 % declaró su preferencia por Daniel Jadue y un 27,6% por Gabriel Boric.

Tres semanas después, el 18 de julio, se abrieron las urnas y Boric ganó con un 60,4% de los votos y Jadue obtuvo solo el 39,57%.

Nunca el Partido Comunista hizo tan públicas sus disputas internas. Hasta el último día, el presidente del PC, Lautaro Carmona, y su adlátere, Daniel Jadue, intentaron debilitar la candidatura de su compañera Jeannette Jara. El triunfo de Jara remecerá al PC.

Carolina Tohá apuesta por el voto moderado transversal. La posibilidad de su derrota dejaría por el suelo al Socialismo Democrático y especialmente al PPD, aunque existen indicios de que el PS estaría en conversaciones con el PC. Varios heridos dejará la posible derrota de Tohá.

Y no todo son las Primarias. Esta semana el Ejército de Chile descubrió el primer cartel de droga en sus filas. La operación permitió desbaratar la banda criminal integrada por seis suboficiales que transportaban cocaína valorada en US$ 3.000.000. La banda operaba desde enero y hay indicios de otras operaciones similares.

Y el bonus track de esta semana es una entrevista a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, sobre el caso de los narcomilitares. Adicionalmente, tomando en cuenta la volátil situación internacional, le preguntamos sobre la posición de Chile en un mundo en guerra.

También les contaremos acerca de los mejores entretelones del exabrupto del candidato José Antonio Kast ocurrido el fin de semana pasado en Enela; también, del buen ambiente que inunda al comando de Evelyn Matthei por estos días; y de la cuenta regresiva de la jueza de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj, y su compañero Antonio Ulloa.

Y un aviso parroquial: esta es la última edición de +Política conmigo como editor.

JEANNETTE JARA MIRANDO A LA MONEDA

Carmona no quiere que gane Jara. El infructuoso intento del presidente del PC, Lautaro Carmona, por incorporar la semana pasada a Daniel Jadue en la campaña de Jeannette Jara se redobló esta semana al salir Carmona a explicar los dichos de la candidata sobre Cuba con la frase: “No hay en Cuba gente que esté presa por pensar distinto”.

Un importante dirigente comunista, que forma parte del Gobierno, me señaló sorprendido acerca de los dichos de Carmona: “Derechamente, no quieren que gane o quieren que tenga menos votos para que no quede tan firme. Están buscando mostrar conducción del partido para adentro, de eso están preocupados”.

Gestos al mundo comunista. Consciente de las dos almas del PC, en el último debate realizado en Televisión Nacional el domingo pasado, Jara tuvo gestos para el núcleo duro de su partido al evitar definiciones categóricas sobre el régimen cubano e insistir en su modelo de desarrollo «que incentiva la demanda interna».

Un dirigente cercano al expresidente del partido, Guillermo Tellier, me dijo: “Tellier nunca habría expuesto de esta forma a una candidata del partido y a días de disputar una elección de esta envergadura. Aquí hay una intención de mantener el control del PC a toda costa, más que pensar en una proyección mayor”.

Triunfo con trifulca. En este contexto, si la exministra Jara se impone en las Primarias, lo más inmediato para la candidata y su sector será enfrentar el conflicto interno entre los PC tradicionales y los PC moderados nueva generación. El triunfo de Jara la transforma en la dirigente más importante del PC.

Todos los trapos sucios al sol. Ante esta inédita sobreexposición de la interna del PC, en el partido descartan que la disputa termine en un quiebre de la colectividad. El PC está siempre primero y la procesión irá por dentro.

El triunfo de Jara será el ascenso definitivo de Camila Vallejo, Karol Cariola, Irací Hassler, los parlamentarios Daniela Serrano, Luis Cuello, Alejandra Placencia, Daniel Núñez, Claudia Pascual, por nombrar algunos. Y bajan inmediatamente los votos para Carmen Hertz, Lorena Pizarro o Matías Ramírez. Ministros bisagras. Clave como mediadores en esta reestructuración del partido serán los ministros Nicolás Cataldo, Jaime Gajardo y la vocera Camila Vallejo.

Frente Amplio contento. El frenteamplista Gonzalo Winter probablemente sea el primer perdedor que salga a celebrar el triunfo de Jara. Renace la histórica alianza Apruebo Dignidad que terminó tras la estrepitosa derrota del Plebiscito Constitucional de septiembre de 2022. Apruebo Dignidad renace con Jara.

Perjudicados naturales serán los partidos PPD, Democracia Cristiana y en menor medida el Partido Liberal y los radicales. Respecto al PS, existen dudas sobre cómo quedarán en este escenario. La poca presencia de la presidenta del partido Paulina Vodanovic en la campaña de Tohá y el silencio de Camilo Escalona sugieren que hay acercamientos con el PC.

La gran incógnita. Central será la negociación de la lista parlamentaria. La candidatura presidencial de Jara podría motivar que los miembros de la nueva coalición le soliciten concesiones al PC, dado que es la presidenciable del sector. La incógnita es a quiénes favorecerán esas concesiones y si los PC afectados aceptan de buena forma ceder sus cupos.

Celebrando con mucha cautela. En el PC están preocupados y saben que el camino es cuesta arriba. Imposible peor escenario para la colectividad que una mala y compleja campaña presidencial de primera vuelta, acompañada de una derrota en las parlamentarias. La centroizquierda responsabilizará al PC de la peor derrota desde el retorno a la democracia: la derecha en La Moneda, y la izquierda con minoría en el Parlamento.

TOHÁ PREOCUPADA POR EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

En la reunión del lunes pasado en Chile XXI estuvieron el director ejecutivo del centro de estudios, Daniel Grimaldi, Carlos Ominami, Sergio Bitar, Francisco Vidal, Alfredo Joignant, Axel Callís, Alejandra Krauss y un grupo de parlamentarios democratacristianos muy preocupados con el rumbo de su partido, porque el presidente de la DC, Alberto Undurraga, quiere levantar la candidatura de Harold Mayne Nicholls si gana Jeannette Jara las Primarias. Hay total desconcierto en la centroizquierda.

Derrota de Carolina Tohá deja en mal pie a la socialdemocracia. Exconcertacionistas y especialmente miembros del socialismo democrático están preocupados del rebaraje que significará para el sector el triunfo de Jara. Este reordenamiento posiblemente aparezca con un vagón de cola que lleve de pasajeros al Frente Amplio, algunos socialistas y todos los partidos chicos del padrón electoral. Todo depende de la envergadura de la derrota.

Partido por Desaparecer (PPD). En el mundo político existen innumerables memes respecto a la insignificancia del PPD, el cual es considerado por algunos como “partido virtual”, dada la ausencia de una dirigencia sólida y una base conocida. De los nueve diputados de la bancada, solo dos son verdaderos militantes PPD: Helia Molina y Raúl Soto (ex-DC). Todos los otros son independientes que comparten la bancada.

En el Senado salen en estas elecciones los dos senadores más relevantes PPD: Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana. Este último intentará, en una maniobra desesperada, mantenerse en el Congreso como diputado. Heridos en el camino. El PS todavía no se recupera del desgaste que produjo la precandidatura de Paulina Vodanovic para las Primarias oficialistas. Las relaciones entre el PPD y el PS pasan por mal momento y es probable que revivan la frase: “Carolina Tohá no nos convence, no interpretaba el sentimiento socialista”. Antes que la lealtad o la historia compartida durante todos estos años, lo relevante será llamar a una negociación parlamentaria.

Bachelet y Jara, imbatibles recorriendo Chile. Las declaraciones del economista Óscar Landerretche sobre el FA, junto a frases de Tohá como “no me gustaría que ganara la comunista”, dejan entrever la poca disposición del sector de Tohá a trabajar decididamente por Jara Presidenta. Es una incógnita el acompañamiento que tendrá la candidatura comunista en los tres meses y medio que quedan para la primera vuelta. Tampoco está claro si es factible cumplir el sueño comunista de Jara-Bachelet recorriendo Chile.

EJÉRCITO BAJO INFLUENCIA NARCO

Narcouniformados. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, declaró sin titubear el martes que estábamos frente “al hecho más grave del último tiempo” en materia de seguridad pública, luego de conocerse el lunes que siete suboficiales del Ejército mantenían un cartel narco dedicado al transporte de cocaína desde Colchane hasta Santiago.

El Ejército coincidió con la apreciación del ministro y calificaron internamente la organización sin eufemismos como “un cartel de droga compuesto por uniformados”. El miércoles en la noche, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, viajó a la zona con la tarea de intervenir personalmente la institución militar en el lugar donde ocurrieron los hechos. En enero habría comenzado el negocio narco.

Millones de dólares. Los militares eran suboficiales pertenecientes a la brigada acorazada “Cazadores”. Estos fueron arrestados por Carabineros cuando trasladaban cocaína por un valor cercano a los US$ 3.000.000 en camionetas comunes y corrientes. Si bien fueron detenidos con este cargamento, no existen indicios de que hubo otros anteriores a la detención. Los involucrados no usaban vehículos militares, pero circulaban con balizas y luces de autos escoltas.

Enlace con los carteles bolivianos. La policía de Carabineros detuvo en la operación a seis suboficiales que estaban participando directamente en el traslado de la droga, pero existe un exsuboficial de la misma brigada que dejó la institución hace algunos meses, a quien sindican como el cabecilla, que estaba dedicado a mediar con los carteles bolivianos que suministraban la cocaína. Siete son los ahora exsuboficiales involucrados.

Hospedados en recintos militares. Otro tema delicado es que hay indicios de que en el viaje a Santiago los involucrados se alojaban y resguardaban sus vehículos en un recinto militar en Mejillones.

Cortar de raíz. En el Ejército dicen que es fundamental investigar en profundidad este caso, sin importar la cantidad de involucrados. No han sido años fáciles para la institución, luego de la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre. Recordemos que a una semana de la muerte del joven, el comandante en Jefe del Ejército viajó a la zona y pasó a retiro a un general, un coronel, un comandante, un mayor y al capitán a cargo. El cartel narco involucraría a más funcionarios.

En el Ejército destacan que se hizo una investigación de contrainteligencia al interior de la unidad, lo que permitió descubrir a los narcotraficantes. Dicen que existían medidas de precaución para monitorear el tema drogas y tráfico de personas por lo expuestos que están los uniformados a este tipo de delitos en esa zona.

Caso brasileño y mexicano. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, habló de “narcomilitares” y no aceptó las consultas respecto a que estos comportamientos serían producto del peligro y estrés que están sufriendo hace dos años y medio los efectivos desplegados en la frontera norte, ni tampoco la excusa de que hace tres años y medio están resguardando el estado de excepción en La Araucanía. En el Gobierno afirman que las medidas contra los involucrados deben ser ejemplificadoras para evitar lo que ocurre en países como México y Brasil, donde es de público conocimiento el vínculo entre narcos y militares.

TRES PREGUNTAS A LA MINISTRA DE DEFENSA ADRIANA DELPIANO

Narcomilitares y guerra en el Medio Oriente. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, solo habla en ON, no acepta conversar en OFF, así que aprovechamos su apertura para preguntarle por los suboficiales narcotraficantes del norte de Chile y cómo enfrenta el país la volátil situación internacional.

-¿El caso de la brigada Cazadores vinculada al tráfico de drogas es uno de los peligros que tiene el despliegue de fuerzas militares en labores de seguridad interior?

-Primero, es necesario puntualizar que se trata de labores de resguardo fronterizo, no de seguridad interna. De todas maneras, se trata de hechos graves, sin duda, por lo que hemos resuelto presentar una querella para que los hechos se investiguen a fondo, se establezcan responsabilidades y se apliquen las máximas sanciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de erradicar este tipo de conductas desde la raíz.

Además, para revisar la situación en terreno y evaluar medidas, se encuentran en la zona el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, y el comandante de Operaciones Terrestres, general Pedro Varela. Además, el lunes viajará el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Algo importante, sin duda, es que fue el propio Ejército, a través de sus controles internos, el que detectó los primeros indicios e informó a Carabineros, lo que permitió finalmente las detenciones de estos ahora exmilitares, quienes fueron inmediatamente dados de baja.

-¿Cuál es el rol de un país como Chile en el contexto de tantos conflictos internacionales y la guerra en Medio Oriente?

-Chile tiene una voz internacional creíble, con una Cancillería muy profesional y con prestigio. La posición de Chile ha sido definida con claridad por el Presidente Boric y nuestra Cancillería. Somos un país que aboga por la paz, el respeto al derecho internacional y el multilateralismo. Chile siempre ha valorado los espacios multilaterales, desde la Defensa Nacional hemos participado -y lo seguimos haciendo-, por ejemplo, en misiones de paz de Naciones Unidas.

-¿En qué afecta ese conflicto a nuestras Fuerzas Armadas?

-Las FF.AA. han continuado con sus tareas y labores. Hace un par de semanas se llevó a cabo en Chile el ejercicio militar “Estrella Austral 2025”, en el que se desplegaron más de 2.700 efectivos militares de nuestro país, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y Paraguay, además de otros países como observadores. Se simuló una misión de estabilización de Naciones Unidas en una zona de conflicto, con el mandato de proteger a las personas, resguardar los derechos humanos y restablecer la paz. Más allá de las FF.AA., ante un conflicto como este, es el país en su conjunto el que debe enfrentar un escenario global de tensiones, con incertidumbre y riesgos en materias como, por ejemplo, el comercio internacional.



CONVERSACIONES DE PASILLO

Johannes Kaiser en shock con actuación de José Antonio Kast en ENELA. Transcurrida una semana del tenso momento protagonizado por el candidato republicano en el Encuentro Empresarial de La Araucanía (ENELA) en Temuco, comienzan a conocerse detalles del episodio en que Kast pasó a llevar la organización del evento y a la conductora y periodista de CNN, Paloma Ávila. Algunos detalles desconocidos:

Participantes sentados en la primera fila me contaron que el más sorprendido por la falta de respeto de Kast con los organizadores y la conductora fue Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), que miraba a Paloma Ávila con asombro y le decía en voz alta: “No puedo creer lo que estoy viendo”.

me contaron que el más sorprendido por la falta de respeto de Kast con los organizadores y la conductora fue Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), que miraba a Paloma Ávila con asombro y le decía en voz alta: Unos asientos más atrás se paró una señora que gritaba : “Déjalo hablar que lo quiero escuchar, yo vine a verlo a él, estamos en democracia”, lo que motivó que gente sentada a su alrededor le pidiera calmarse y sentarse para escuchar el evento tranquilamente. No hubo caso.

: “Déjalo hablar que lo quiero escuchar, yo vine a verlo a él, estamos en democracia”, lo que motivó que gente sentada a su alrededor le pidiera calmarse y sentarse para escuchar el evento tranquilamente. La participación de Kast, según miembros del público, estuvo concentrada en eslóganes y no en responder las preguntas que llegaban del público o la conductora. Así, las palabras más repetidas por el candidato republicano fueron “lo que importa es la paz” y “hay que frenar el terrorismo”. Tenía un libreto que repitió a lo largo de todo el evento.

Primarias del oficialismo dan respiro a Evelyn Matthei. La propia candidata de Chile Vamos le bajó esta semana el perfil a la polémica por los cambios en su comando y las críticas por una supuesta falta de relato en su campaña. Es más, avisó que era probable que vinieran más cambios.

La máxima expresión del relajo de Matthei frente a los trascendidos de problemas en su comando fue la advertencia que le hizo al auditorio reunido el martes pasado en un encuentro de CLAPES UC: “Yo tengo una manera bien peculiar de armar equipos, que la he tenido siempre. Yo voy probando. Tiene que haber confianza, tiene que haber cariño, tiene que haber compatibilidad de carácter, y hay veces en que eso no se da”.

frente a los trascendidos de problemas en su comando fue la advertencia que le hizo al auditorio reunido el martes pasado en un encuentro de CLAPES UC: “Yo tengo una manera bien peculiar de armar equipos, que la he tenido siempre. Yo voy probando. Tiene que haber confianza, tiene que haber cariño, tiene que haber compatibilidad de carácter, y hay veces en que eso no se da”. Tres semanas de espera. En el círculo de la candidata explican el relajo señalando que el desarrollo de su campaña dependerá del resultado de las Primarias oficialistas que se desarrollarán este fin de semana, y que transcurrirán tres semanas hasta que exista claridad del panorama y la estrategia que implementar.

En el círculo de la candidata explican el relajo señalando que el desarrollo de su campaña dependerá del resultado de las Primarias oficialistas que se desarrollarán este fin de semana, y que transcurrirán tres semanas hasta que exista claridad del panorama y la estrategia que implementar. Guillermo Ramírez me explicó la semana pasada que será muy importante ver cómo se reordena el conglomerados oficialista, porque será muy distinto el escenario con Jeannette Jara de candidata presidencial del sector.

Últimos días para conocer el destino de los cuadernos de remoción que afectan a ministros de la Corte de Apelaciones. Los ministros Antonio Ulloa y la ministra Verónica Sabag están suspendidos de sus funciones, con goce de medio sueldo base, esperando el fallo que emitirá la Corte Suprema.

Verónica Sabag apeló a la Corte Suprema. La semana pasada se conoció el fallo por unanimidad de la Corte de Apelaciones contra la jueza Sabag. La ministra fue notificada y estaría preparando su apelación a la Suprema.

La semana pasada se conoció el fallo por unanimidad de la Corte de Apelaciones contra la jueza Sabag. La ministra fue notificada y estaría preparando su apelación a la Suprema. En el caso del juez Ulloa , también se le abrió cuaderno de remoción, pero por voto de mayoría del pleno, y en estos días se habría terminado la redacción del fallo. Falta notificarlo y que el ministro apele a la Suprema.

, también se le abrió cuaderno de remoción, pero por voto de mayoría del pleno, y en estos días se habría terminado la redacción del fallo. Falta notificarlo y que el ministro apele a la Suprema. Julio sería el mes en que el pleno de la Corte Suprema decidirá el futuro de estos ministros cuestionados, luego de conocidas las revelaciones de los chats de Luis Hermosilla, entre otras cosas.

AGENDA DE LA SEMANA

Martes 1 de julio

Senado vota la reforma al sistema de notarios.

Viernes 4 de julio

Sentencia al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, como autor de los delitos consumados de incremento patrimonial relevante e injustificado y lavado de activos.

Comienza la suspensión temporal de la medida cautelar de arresto domiciliario total de Camila Polizzi caso Convenios.

Sábado 5 de julio

Feria “Lluvia del Libro” en el GAM. Hasta el 6 de julio.

Domingo 6 de julio

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, viaja a Brasil para participar de la Cumbre de Líderes de los BRICS que se extenderá hasta el lunes 7 de julio en la ciudad de Río de Janeiro.

RINCÓN DEL LOBBY

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN. El abogado Mauricio Muñoz (PS) figura como presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) desde enero de 2023. Fue nombrado por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Revisando sus audiencias 2025 y 2024 no hay ninguna vinculada a la concesión de Telecanal (TC), que en las últimas semanas cedió su pantalla al canal Rusia Today (RT), que ahora se transmite por televisión abierta a todos los chilenos

El canal RT comenzó a transmitirse en la pantalla nacional el 16 de junio pasado, sin mediar explicación o investigación de las autoridades.

Revisando las audiencias del presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y otros integrantes de la institución, no hay ninguna reunión que aborde el tema RT.

Desde marzo de 2022,la Unión Europea impidió la transmisión de RT, luego de la invasión rusa a Ucrania por considerar que el canal se usaba con fines propagandísticos.

RECOMENDACIONES

Escoceses en acción. Dept Q. es una serie de suspenso y una excelente opción para pasar el rato viendo los maravillosos paisajes de Escocia y el acento y personalidad peculiar de esa parte del Reino Unido. Tiene humor, angustia e intriga.

El protagonista es el detective Carl Morck (Matthew Goode), que intenta con dificultad investigar el caso sin resolver de la fiscal Merritt Lingard (Chloe Pirrie) que desapareció hace varios años en un ferry.

Recomendable porque tiene elementos de la serie que comentamos en este espacio hace unos meses, Slow Horses, de Will Smith. El director de Dept Q.es Scott Frank, que también tiene habilidad para representar a esos personajes «malas pulgas» que vimos en Slow Horses. Disponible en Netflix.

Y hasta aquí la última edición de +Política. Me despido agradeciendo lo que hemos contribuido juntos. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl