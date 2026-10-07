Muere Maricarmen, anciana desahuciada en el marco de crisis política por la vivienda en España

Maricarmen Abascal, la mujer española de 87 años cuyo desahucio el pasado 23 de septiembre en Madrid encendió las protestas en favor del derecho a una vivienda digna en España, murió este miércoles tras quince días hospitalizada, según informó el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

La lucha de Maricarmen para no ser expulsada del piso de alquiler en el que residió 71 años, fortaleció las protestas que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevó al Gobierno de España a aprobar dos decretos.

“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, señaló el Sindicato de Inquilinas, en un comunicado donde lamentó que “si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”, consignó EFE.

Los decretos de protección del Gobierno de Pedro Sánchez, dedicados para casos como el de Maricarmen, fueron derogados por el Congreso de los Diputados, de mayoría relativa opositora. En buscas de gobernabilidad y aprobación, el mandatario español disolvió la legislatura y convocó a nuevas elecciones para el próximo 29 de noviembre.