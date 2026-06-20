Regalos para papás sibaritas: vinos de autor, café de especialidad y detalles gourmet

Durante años los regalos del Día del Padre estuvieron dominados por corbatas, perfumes o tecnología. Sin embargo, hoy las preferencias apuntan cada vez más hacia obsequios que conecten con los sentidos y generen experiencias memorables. Vinos de origen, chocolates premium, cafés de especialidad, tés de alta gama y propuestas gourmet se han convertido en algunas de las alternativas más valoradas por quienes buscan sorprender a padres amantes de la gastronomía.

Más que un objeto, la tendencia apunta a regalar momentos: una sobremesa, una degustación, una taza de café preparada con calma o una copa de vino compartida en familia.

Café: el regalo que acompaña todos los días

Si existe un ritual que forma parte de la vida cotidiana de millones de personas es el café. Según datos de Corpa, el 73% de los adultos en Chile consume café al menos una vez por semana y el promedio alcanza las diez tazas semanales por persona.

Precisamente Marley Coffee destaca que cada vez más consumidores buscan complementar los regalos tradicionales con experiencias simples y significativas, como compartir un desayuno, preparar café en casa o disfrutar una sobremesa en familia.

El pack especial de Travel Mug negro de 400ml junto al café liofilizado Wake Up & Live Guatemala cuenta con un termo diseñado para mantener el calor donde sea que vaya, con un café de origen guatemalteco de perfil suave y equilibrado, perfecto para preparar en minutos y disfrutar en cualquier parte.

Nespresso presenta para esta fecha descuentos especiales en máquinas Vertuo y Original, además de beneficios para quienes buscan complementar el regalo con cápsulas y accesorios. La propuesta apunta a transformar la rutina cotidiana en una experiencia más sofisticada, acercando la cultura del café premium al hogar.

La tendencia también se refleja en el crecimiento de cafeterías de especialidad y en el interés por preparar café en casa con métodos más cuidadosos. Desde Marley Coffee destacan que los consumidores valoran cada vez más el café como una instancia de encuentro, conversación y pausa.

Un desayuno preparado especialmente para papá, una sobremesa acompañada por un espresso o una tarde de conversación junto a un cappuccino son ejemplos de cómo el café se ha transformado en un regalo asociado al tiempo compartido.

Té premium: una experiencia de lujo en cada taza

Aunque suele recibir menos atención mediática que el café, el mercado del té premium vive un crecimiento sostenido entre consumidores que buscan experiencias más sofisticadas y pausadas.

Para los padres aficionados al mundo del té, Basilur desarrolló distintas alternativas orientadas al segmento gourmet.

Entre ellas destaca su Caja de Madera Premium con 240 bolsas de té, presentada en una elegante caja con acabados de lujo, detalles dorados y revestimiento interior de terciopelo rojo. La propuesta incluye una amplia selección de variedades que recorren desde clásicos tés negros de Ceilán hasta mezclas frutales y aromáticas.

Para quienes disfrutan innovar, el pack Mixology Experience Basilur incorpora infusiones inspiradas en la coctelería contemporánea, con variedades como Gin & Tonic Green Menta y Lima, Gin & Tonic Purple Berries y Gin & Tonic Rose Edition.

En una línea más tradicional, la Trilogía de Clásicos reúne Earl Grey, English Breakfast y Masala Chai en formato de hoja suelta, permitiendo explorar tres de las preparaciones más emblemáticas de la cultura del té.

Vinos: un brindis para cada estilo de papá

Pocas categorías representan mejor la cultura del disfrute que el vino. Y este año varias viñas han desarrollado propuestas especialmente pensadas para la fecha.

Desde Viña Cono Sur recomiendan tres etiquetas premium según el perfil del homenajeado. Para quienes disfrutan los aperitivos y celebraciones familiares, el Cono Sur Sparkling Brut aparece como una alternativa fresca y versátil. Los fanáticos de la parrilla pueden optar por 20 Barrels Cabernet Sauvignon, un tinto de gran estructura proveniente del Valle del Maipo. Mientras que para los padres más sibaritas destaca Ocio Pinot Noir, recientemente reconocido como uno de los grandes exponentes de la cepa en Chile.

Por su parte, Casillero del Diablo propone una selección asociada a distintas personalidades: Cabernet Sauvignon para el maestro parrillero, Carmenere para el padre clásico, Pinot Noir para quienes disfrutan cocinar y Sauvignon Blanc para los amantes de sabores más frescos y ligeros.

A estas alternativas se suma Castillo de Molina, que apuesta por Tributo Gran Reserva Cabernet Sauvignon D.O. Valle del Maipo, una etiqueta pensada para acompañar carnes, conversaciones largas y celebraciones familiares alrededor de la mesa.

Opciones veganas y consumo consciente

El crecimiento del consumo consciente también llegó a los regalos gourmet.

Según datos de V-Label, actualmente existen más de 1.500 productos certificados como veganos en Chile, abriendo nuevas posibilidades para quienes buscan alternativas alineadas con estilos de vida más sustentables.

Entre las propuestas para este Día del Padre destacan los vinos Oveja Negra, elaborados sin ingredientes de origen animal utilizados tradicionalmente en procesos de clarificación; los bombones Plant Based de La Fête Chocolat; y diversas alternativas de bienestar y cuidado personal certificadas por V-Label.

La tendencia demuestra que el regalo gourmet contemporáneo ya no sólo busca calidad y sabor, sino también transparencia, trazabilidad y coherencia con los valores de consumo de cada persona.