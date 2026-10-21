Con sabor a K-Pop: Chicken Idols, un lanzamiento inspirado en la cultura coreana

Lo que comenzó para muchos jóvenes chilenos como una afición por el K-Pop se ha transformado en una puerta de entrada a un universo cultural mucho más amplio. El fenómeno global de BTS y de otros grupos coreanos ayudó a instalar en Chile un interés creciente por Corea del Sur que hoy se expresa en el consumo de cosméticos, tendencias de moda, series y contenidos audiovisuales, viajes, aprendizaje del idioma y, cada vez con mayor fuerza, gastronomía.

Restaurantes, tiendas especializadas y productos de inspiración coreana han ido ganando espacio, mientras conceptos como el K-beauty, la comida callejera de Seúl o las experiencias vinculadas al K-Pop ya forman parte del lenguaje cotidiano de numerosas comunidades de fanáticos. Es una tendencia que no parece pasajera: la cultura coreana amplió su alcance y encontró en Chile un público particularmente activo.

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En ese contexto, Tarragona decidió acercarse a este fenómeno con Chicken Idols, un nuevo lanzamiento que juega con el concepto del “K-Pollo” y toma elementos de la estética, la música y las comunidades de fanáticos asociadas al K-Pop.

La propuesta tiene como protagonista un pollo apanado y crujiente, acompañado de coleslaw y BBQ spicy. Chicken Idols está disponible en distintas alternativas y formatos, entre ellos sándwich, basket y diferentes acompañamientos.

Inspirado en el universo de los grupos musicales coreanos, Chicken Idols cuenta además con siete integrantes ficticios, cada uno con identidad propia, que dan forma al concepto de la campaña. La propuesta incorpora también una canción y una coreografía desarrolladas junto al grupo chileno BNDI2, extendiendo la experiencia más allá de la gastronomía hacia la música y el entretenimiento.

“Tarragona tiene una historia de más de 50 años en Chile, en la que hemos ido creciendo y evolucionando junto a nuestros consumidores. Hoy contamos con más de 100 locales desde Arica a Punta Arenas y seguimos buscando nuevas formas de innovar y conectar con distintas generaciones. Chicken Idols es parte de esa evolución: una propuesta que mantiene al pollo como protagonista, pero que nos permite acercarnos a nuevas audiencias a través de un fenómeno cultural que hoy mueve a millones de fanáticos en el mundo”, explicó Paula Catanzaro, gerente comercial y de Marketing de Tarragona.

El fenómeno ARMY continúa

El vínculo con el fenómeno coreano tuvo también una expresión directa entre los seguidores de BTS en Chile. Aprovechando una de las principales citas del K-Pop realizadas en el país, Tarragona desarrolló el 17 de octubre una activación dirigida a las ARMY.

La buena noticia es que la campaña continuará durante octubre y noviembre. Quienes compren productos Chicken Idols a través de la app de Tarragona o de su sitio web participarán automáticamente por un viaje para dos personas a Corea del Sur, reforzando la conexión entre la propuesta gastronómica y uno de los principales epicentros de la cultura K-Pop.

Chicken Idols se incorpora así a una tendencia más amplia: la creciente influencia de la cultura coreana en los hábitos de consumo en Chile. Desde la música y la estética hasta los cosméticos, la moda, los viajes y los sabores, Corea del Sur ha dejado de ser un interés de nicho para transformarse en una referencia cultural cada vez más presente entre los consumidores chilenos.