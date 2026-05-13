Duplicarán recursos para promoción turística internacional para reforzar crecimiento del sector

Luego de que la industria turística encendiera la alerta sobre las indicaciones ingresadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast al proyecto de ley de reactivación turística impulsado durante la administración de Gabriel Boric en abril de 2024, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reafirmó este martes el compromiso del Gobierno con el desarrollo del turismo como motor estratégico para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo regional, anunciando que se duplicarán los recursos destinados a promoción turística internacional.

En conversación con Radio Agricultura, el secretario de Estado señaló que “el Gobierno está comprometido con el turismo (…) vamos a duplicar los fondos actuales destinados a promoción turística internacional”.

Asimismo, el biministro Mas destacó el trabajo conjunto que se está desarrollando con la industria y distintos organismos públicos-privados para fortalecer al sector y avanzar en una agenda coordinada de desarrollo turístico.

“La semana pasada armamos una mesa ministerial de turismo, organizamos, además, una mesa con empresarios del turismo. Estas son las conversaciones que hemos tenido y el Gobierno respalda 100% lo que ellos quieren, duplicando el presupuesto que tenemos este año”, afirmó el ministro.

Las declaraciones del ministro reafirman, además, lo señalado recientemente por la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, quien afirmó que el proyecto fue “repensado” junto a distintos ministerios y aseguró que el compromiso del Gobierno es aumentar los recursos destinados a promoción turística internacional para 2027.

“El turismo es una actividad estratégica para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo regional”, sostuvo.

El anuncio del Gobierno se enmarca en el trabajo impulsado por el recientemente realizado Comité de Ministros del Turismo, instancia de coordinación interministerial encabezada por el Ministerio de Economía y que reúne a distintas carteras vinculadas al desarrollo del sector.

Entre los principales focos abordados se encuentran el fortalecimiento de la promoción internacional, el desarrollo turístico en parques nacionales, la atracción de inversiones, la mejora de infraestructura habilitante, la diversificación de destinos y experiencias, y el fortalecimiento de la experiencia del visitante.

Actualmente, el turismo representa cerca del 3% del PIB nacional, genera más de 670 mil empleos y se consolidó durante 2025 como la principal exportación de servicios del país, con ingresos por más de US$4.157 millones.

Como parte de la hoja de ruta del Gobierno, se proyecta aumentar en un punto el aporte del turismo al PIB nacional, llegando al 4%, y generar 100 mil nuevos empleos asociados al sector hacia el término de la actual administración.