Gremios del turismo valoran señales en Cuenta Pública, pero piden mayor protagonismo para industria

Los principales gremios del turismo reaccionaron positivamente a los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, especialmente aquellos relacionados con el nuevo Estatuto Laboral para el Turismo, la inversión en infraestructura y la conectividad de los destinos.

Gobierno: “El turismo está en el corazón de la agenda”

Desde el Ejecutivo, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó que los anuncios realizados durante la Cuenta Pública reflejan la relevancia que el Gobierno busca otorgar al sector como motor de desarrollo económico y regional.

“El Presidente ha dado una señal contundente de que el turismo debe ser un sector clave para el desarrollo del país”, afirmó la autoridad.

Respecto del anuncio de un nuevo Estatuto Laboral para el Turismo, Lagos señaló que la iniciativa permitirá adaptar las condiciones laborales a la realidad de una industria marcada por la estacionalidad.

“Permitirá avanzar en mejores condiciones tanto para empleadores como para trabajadores del sector, reconociendo la realidad propia de una industria que funciona con temporadas altas y bajas. Esto permitirá aprovechar de mejor manera los períodos de alta demanda turística, con mayor adaptabilidad y siempre con responsabilidad”, explicó.

La subsecretaria también valoró la inversión comprometida para la ampliación y pavimentación de la Carretera Austral, destacando su impacto sobre la conectividad y el desarrollo de nuevos destinos.

“La gran inversión en la pavimentación de la Carretera Austral es otro gran anuncio, porque apunta directamente a las condiciones habilitantes que necesita el turismo para desarrollarse. Mejorar la conectividad permite abrir nuevos destinos y generar más certezas para que la inversión privada llegue con mayor convicción a los territorios”, sostuvo.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la infraestructura en las zonas extremas del país, señalando que estas inversiones contribuyen tanto a la integración territorial como al crecimiento de la actividad turística.

“El Presidente resaltó la importancia de invertir en infraestructura en zonas extremas, lo que no solo contribuye a la soberanía y la integración territorial, sino también al desarrollo turístico de lugares con enorme potencial para Chile”, indicó.

Para la autoridad, las medidas anunciadas muestran que el turismo ocupará un lugar relevante dentro de la estrategia económica de la actual administración.

“El turismo está en el corazón de la agenda del Gobierno para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo, la atracción de inversión y el desarrollo de las regiones”, concluyó.

Destacan empleo, inversión y conectividad

Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), su presidenta ejecutiva, Mónica Zalaquett, destacó que la inclusión del turismo en los anuncios presidenciales representa una señal de reconocimiento a una actividad que posee características propias y distintas a otros sectores productivos.

“El compromiso de impulsar un nuevo Estatuto Laboral para el Turismo es una señal concreta de reconocimiento a las particularidades de una actividad marcada por la estacionalidad, por una demanda que varía significativamente a lo largo del año y por una cadena de valor compuesta, en su inmensa mayoría, por pequeñas y medianas empresas”, señaló.

La dirigente sostuvo que una normativa adaptada a la realidad del sector podría transformarse en una herramienta relevante para fortalecer el empleo en una industria que actualmente genera más de 700 mil puestos de trabajo en el país.

Zalaquett también valoró el énfasis puesto por el Gobierno en la recuperación del crecimiento económico, el impulso a la inversión, el apoyo a las pymes y el fortalecimiento de la seguridad pública, aspectos que calificó como fundamentales para el desarrollo turístico.

“Para el turismo, estas no son materias secundarias: son condiciones de base. Sin entornos seguros y sin empresas que puedan invertir y crecer, no hay industria turística que pueda desarrollarse”, afirmó.

Respecto de los anuncios de infraestructura, destacó particularmente el Plan Ruta Austral, iniciativa que contempla más de $800 mil millones para ampliar la Carretera Austral entre La Junta y Villa O’Higgins.

“El sur de Chile tiene un potencial turístico extraordinario y subutilizado. Iniciativas de esta naturaleza pueden abrir oportunidades reales para destinos que necesitan conectividad para crecer”, indicó.

La presidenta ejecutiva de Fedetur agregó que uno de los desafíos pendientes será fortalecer la promoción turística internacional, esperando que el compromiso gubernamental de aumentar los recursos para esta área se traduzca en medidas concretas durante la actual administración.

Llaman a convertir el turismo en prioridad nacional

Por su parte, el presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, valoró especialmente el anuncio del nuevo Estatuto Laboral para el Turismo, una demanda histórica de la industria.

“Valoramos el anuncio de un nuevo Estatuto Laboral para el Turismo, ya que la incorporación de mecanismos de adaptabilidad y flexibilidad para las temporadas de menor demanda, junto con incentivos al empleo formal en períodos de alta actividad, responde a una necesidad que el sector ha planteado desde hace años”, afirmó.

El dirigente también destacó las inversiones anunciadas en conectividad e infraestructura, señalando que estas iniciativas contribuirán a fortalecer la competitividad de los destinos turísticos y a generar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad en las distintas regiones del país.

Sin embargo, Pirola planteó que aún existe espacio para que el turismo adquiera un rol más relevante dentro de la estrategia de crecimiento nacional.

“No obstante, para consolidar la recuperación y potenciar el crecimiento del sector, es necesario que el turismo ocupe un lugar prioritario dentro de la estrategia de desarrollo nacional. Se trata de una actividad con alto impacto en la generación de empleo, la descentralización económica y el desarrollo de las economías regionales”, sostuvo.

Las declaraciones de ambos gremios reflejan una valoración positiva de los anuncios realizados por el Ejecutivo, aunque coinciden en que el desafío estará en transformar estas señales en políticas concretas que permitan consolidar al turismo como uno de los motores del desarrollo económico y regional de Chile.