Biobío sale al mundo junto a los 50 Best Vineyards y busca descentralizar el gastroturismo en Chile

En un país marcado por el centralismo, donde buena parte de la promoción del enoturismo se concentra en la zona central, la incorporación de la Región del Biobío a The 50 Best Vineyards, abre una oportunidad para posicionar al territorio como un destino con identidad propia.

La llegada de periodistas especializados, chefs y representantes de la industria vitivinícola internacional permitirá mostrar una región que, además de contar con una extensa tradición ligada al vino, posee una riqueza gastronómica y natural que busca transformar en un motor de desarrollo económico y turístico.

Para el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman García, la participación en este encuentro constituye un nuevo paso en la estrategia de internacionalización de la región, que en los últimos años ha apostado por albergar eventos de alcance mundial, como el Campeonato Mundial de Rally.

“Para nuestra región es muy importante demostrarle al mundo el tremendo potencial que tenemos”, señaló la autoridad regional, destacando las condiciones naturales del territorio y el trabajo que se ha desarrollado para proyectar su oferta gastronómica y turística más allá de las fronteras nacionales.

Una vitivinicultura con historia y futuro

Uno de los principales atributos que Biobío busca proyectar internacionalmente es su patrimonio vitivinícola. Junto con el valle del Itata, en la Región de Ñuble, el territorio forma parte de una de las zonas de mayor tradición en la producción de vino en Chile, donde se conservan antiguas plantaciones de cepas patrimoniales, como la País.

Esta herencia constituye un elemento diferenciador frente a otros destinos vitivinícolas del país, especialmente en un escenario internacional en el que existe un creciente interés por los vinos vinculados a su territorio, las tradiciones locales y las historias de sus productores.

Sin embargo, la apuesta regional no se limita a poner en valor el pasado. Giacaman explicó que existe una estrategia orientada a fortalecer la actividad vitivinícola y mejorar su posicionamiento, mediante iniciativas impulsadas a través de Corfo.

“Tenemos un proyecto asociado a fortalecer nuestro posicionamiento en el vino, porque además somos la región que tiene las cepas más antiguas de Chile”, sostuvo el gobernador.

La autoridad agregó que el objetivo es fortalecer la oferta vitivinícola regional y que la llegada de The 50 Best Vineyards representa una oportunidad que se complementa con ese trabajo.

El desafío es transformar ese patrimonio en experiencias enoturísticas capaces de atraer visitantes, generar nuevas oportunidades para los pequeños y medianos productores y contribuir a la diversificación de la economía regional.

Más allá del vino: gastronomía, costa e identidad territorial

La participación de Biobío en el encuentro internacional también busca mostrar que su potencial turístico va mucho más allá de los viñedos.

La gastronomía vinculada al mar, los productos locales, los paisajes costeros y la identidad de sus comunidades constituyen elementos que pueden complementar la experiencia enoturística y permitir el desarrollo de una oferta diferenciada.

Si bien la ceremonia de premiación de The 50 Best Vineyards 2026 se realizará el próximo 18 de noviembre en Santiago, el programa contempla una extensión hacia Biobío entre el 19 y el 21 de noviembre, orientada a mostrar sus vinos de clima frío, sus paisajes costeros y su gastronomía vinculada a los productos del mar, como las ostras de la caleta de Coliumo o los cangrejos de Shangay, en Chome.

La presencia de comunicadores y referentes internacionales del mundo del vino y la gastronomía abre una ventana para que estas experiencias sean conocidas en mercados que difícilmente llegarían a descubrirlas a través de los circuitos turísticos tradicionales. Entre ellos estará Alejandro Vigil, de Catena Zapata, uno de los referentes más importantes del mundo del vino, considerado el «Messi» del vino por ser uno de los enólogos argentinos más premiados.

Tal como hace unas semanas estuvo Ferran Adrià en la región, la idea es llevar referentes internacionales a Biobío como parte de la agenda del Grupo Liderazgo, que junto a la gobernación regional y Sernatur Biobío, quieren potenciar el lugar como un destino de tradición vitivinícola y gastronómíca,

Descentralizar también es internacionalizar

En un país donde las oportunidades de promoción, inversión y visibilidad internacional suelen concentrarse en destinos consolidados como Torres del Paine o San Pedro de Atacama, la incorporación de Biobío a una plataforma de alcance mundial plantea una discusión que trasciende al turismo: la necesidad de que las regiones puedan construir y proyectar sus propias estrategias de desarrollo.

La experiencia del Mundial de Rally, mencionada por Giacaman, constituye un antecedente de esa apuesta. La realización de eventos internacionales permite no solo atraer visitantes, sino también instalar el nombre de la región en escenarios globales y demostrar sus capacidades para recibir actividades de gran escala.

En el caso del enoturismo, esta oportunidad adquiere una dimensión adicional. A diferencia de un evento deportivo, la actividad turística asociada al vino puede generar una demanda permanente, fortalecer emprendimientos locales y articular cadenas productivas que involucren a agricultores, restaurantes, alojamientos, operadores turísticos y comunidades rurales.

Para ello, será fundamental la articulación entre el sector público y privado, el fortalecimiento de la infraestructura turística y la creación de experiencias que permitan conectar los distintos atractivos del territorio. El desafío para Biobío será conseguir que la visibilidad que ofrece The 50 Best Vineyards no se agote en una visita de especialistas internacionales, sino que se traduzca en una estrategia sostenida de promoción y desarrollo.