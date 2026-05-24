Club Hípico alberga primera carrera de “Umamusume”: se hizo viral en redes sociales

El Club Hípico de Santiago realizó este viernes la primera carrera inspirada en la franquicia japonesa “Umamusume: Pretty Derby”, en una actividad que rápidamente se viralizó en redes sociales y que reunió a fanáticos del anime, cosplay y cultura japonesa.

La iniciativa se desarrolló en medio de la programación habitual del recinto capitalino y contó con transmisión oficial, además de una puesta en escena que replicó el formato utilizado en otros hipódromos internacionales, como el de Monterrico, en Lima, donde ya se había realizado una competencia similar en marzo pasado.

Durante la actividad, más de una docena de participantes —principalmente cosplayers caracterizados como las denominadas “Umamusumes” o “chicas caballo”— corrieron una prueba de 50 metros ante el público presente en las graderías.

La franquicia “Umamusume: Pretty Derby” corresponde a una producción multimedia japonesa creada por la desarrolladora Cygames, que incluye videojuegos, manga y anime. Su historia se centra en personajes humanoides inspirados en caballos de carreras reales y vinculados a la cultura hípica japonesa.

Según la descripción del sitio especializado Umamusume Wiki, las “Umamusumes” son “chicas humanoides con rasgos y características equinas”, que poseen “una velocidad y resistencia increíbles, muy superiores a las de un humano y comparables a las de un caballo real”.

La serie comenzó con el manga “Starting Gate!: Uma Musume Pretty Derby”, publicado en 2014, y posteriormente derivó en nuevas producciones audiovisuales y videojuegos que consolidaron la popularidad internacional de la franquicia.

La actividad realizada en Santiago generó miles de reacciones en redes sociales, tanto de usuarios chilenos como de seguidores extranjeros de la saga.

La creadora de contenido Vanesa Angulo, conocida en redes como “Vane Potato”, relató que los participantes realizaron un calentamiento previo antes de competir y valoró el espacio entregado por el recinto hípico. “Fue primera vez que se realizó una carrera de Uma Musume en un hipódromo. Por lo tanto, estamos súper agradecidos por la oportunidad y por el espacio”, señaló.

Además, destacó el ambiente generado entre asistentes y organizadores. “Tanto asistentes como organizadores estaban muy contentos con nuestra presencia, en donde se formó un agradable ambiente para compartir entre comunidades”, afirmó.

La jornada se convirtió así en la primera carrera oficial de “Umamusume” realizada en Chile, consolidando una tendencia que ha comenzado a expandirse en distintos países de la región.

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