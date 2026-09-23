Titirilquén descorcha: “31 Minutos: Calurosa Navidad” fue nominada al Emmy Internacional 2026

Un nuevo éxito en la nutrida carrera de 31 Minutos llegó con su nominación al Emmy Internacional 2026. Luego de que el calor hiciera que el Viejito Pascuero no pudiera traer los regalos navideños a tiempo (por miedo a que sus renos se derritieran), el conejo rojo tuvo la titánica tarea de salvar la Navidad y traer los regalos a Titirilquén. En paralelo, Mario Hugo intentó, con resultados desastrosos, oficiar como maestro de ceremonias de la fecha.

Producida junto a Prime Video, 31 Minutos: Calurosa Navidad es una de las cuatro nominadas al International Emmy Award for Best Kids: Live-Action de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, categoría para películas de ficción destinadas a jóvenes.

Las otras candidatas que intentarán quedarse con el galardón son la británica Dexter Procter: The 10-year-old doctor, de un niño que es médico; la neerlandesa De Achterblijvers y la comedia romántica filipina Love at first spike.

Dirigida y escrita por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, la película se estrenó en noviembre de 2025 y tuvo como invitada especial a la mexicana Julieta Venegas, que interpretó Mi muñeca me habló, tema original de la cantante titirilqueña Flor Bovina. Asimismo, sumó canciones inéditas a la larga producción musical de 31 Minutos.

La 54° edición de la gala de los premios Emmy se celebrará el 23 de noviembre en Nueva York.