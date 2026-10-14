BTS en Chile: Jungkook sosprendió con visita a uno de los restaurantes históricos de Santiago

La esperada llegada de BTS a Chile finalmente se concretó. La banda surcoreana ya se encuentra en suelo chileno y, aunque el país los recibió con un clima turbulento, la lluvia no impidió que los integrantes recorrieran las calles de Santiago.

A través de sus redes sociales, Jungkook compartió imágenes de su visita a la tradicional Confitería Torres, uno de los locales gastronómicos más emblemáticos de la capital. El local tiene casi 150 años de historia y es reconocido como el restaurante más antiguo de Chile que continúa funcionando.

El restaurante tiene su raíz en 1879 y, aunque comenzó siendo fundado en Ahumada con Huérfanos, desde 1904 se trasladó a su ahora reconocida ubicación en la Alameda, específicamente, al interior del Palacio Íñiguez.

Ahora, la Confitería Torres suma otra historia dentro de sus paredes con la visita de una de las bandas que figuran como los mayores representantes del K-pop. Las ARMY siguen expectantes a qué nuevos lugares visitarán BTS en su estadía por Chile.

La visita se dio en la espera del concierto de BTS en el Estadio Nacional en Santiago con su gira mundial “Arirang World Tour”. Fanáticas ya se preparan para verlos en su primer show, que se dará hoy, 14 de octubre, con filas desde temprano para conseguir un buen lugar para disfrutar de sus artistas favoritos.