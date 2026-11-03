A un mes de presentarse en Chile: Vocalista de Deep Purple cayó al hospital y suspendió gira europea

A poco más de un mes de presentarse en Chile, el vocalista de Deep Purple, Ian Gillan, fue hospitalizado en un centro médico de Alemania tras sufrir problemas de salud.

El cantante de 81 años tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital de Leipzig, al este del país, en el marco de la nueva gira que la banda británica está dando. Su internación obligó la cancelación de varios conciertos que habían agendado para los próximos días en Europa.

“Tuve un problema médico mientras estaba en Leipzig que requirió atención urgente en el hospital. Esperaba obtener el visto bueno para aguantar hasta el final de la gira, pero hay riesgos muy serios involucrados en hacerlo”.

“Como resultado, y por consejo de mi equipo médico y de management, hemos tomado la decisión de posponer el resto de la gira europea/británica hasta nuevo aviso”, explicó Gillan en la página de Instagram de la agrupación.

Este escenario preocupó a la fanaticada chilena de Deep Purple. Y es que la banda se presentará el próximo ocho de diciembre en el Santander Arena por la gira internacional de su disco Splat!

Sin embargo, la productora a cargo del show, The FanLab, descartó cualquier suspensión. “Actualmente como productora local se sigue trabajando para el show de Chile”, dijeron a La Tercera sobre la novena visita de la banda al país.