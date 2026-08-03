Gobierno cuestiona proyecto “Escucha su corazón” y afirman que ley carece de respaldo científico

La ministra de Salud, May Chomali, cuestionó el proyecto de ley “Escucha su corazón” y aseguró que no existe evidencia científica que respalde que escuchar los latidos del feto modifique la decisión de una mujer que accede a la interrupción voluntaria del embarazo bajo alguna de las tres causales contempladas por la legislación chilena.

La iniciativa, impulsada por parlamentarios de derecha, propone que las mujeres que soliciten un aborto por violación, riesgo vital de la madre o inviabilidad fetal reciban la oferta de escuchar los latidos del embrión o feto antes de expresar su decisión.

El proyecto modifica el artículo 119 del Código Sanitario y establece que el médico tratante deberá ofrecer verbalmente esa posibilidad. Aunque la mujer puede rechazarla, el texto señala que el profesional “deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”, haciendo referencia a que la paciente haya escuchado previamente la actividad cardíaca.

“No existe evidencia científica”

En entrevista con T13 Radio, la secretaria de Estado sostuvo que la iniciativa no cuenta con respaldo desde el punto de vista médico. “Desde el punto de vista clínico, nosotros hemos mirado y no existe evidencia científica, que es lo que nos tiene que mover a nosotros, que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales; son tres causales muy complejas: inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación”, explicó.

Chomali también recordó que las ecografías ya forman parte del procedimiento clínico para acreditar las causales de inviabilidad fetal y riesgo vital de la madre, por lo que, a su juicio, la propuesta no modifica la práctica médica.

“Para todos los efectos del médico, o sea, las ecografías las tienen que hacer igual; para poder decir que hay inviabilidad fetal, tiene que tener una ecografía. Y cuando está en riesgo la vida de la madre, tuvo una ecografía; por lo tanto, eso es algo que, para todos los efectos del médico, es algo que no hace la diferencia”, afirmó.

La ministra agregó que la iniciativa podría derivar en situaciones de revictimización, aunque precisó que ese aspecto no ha sido estudiado en profundidad por la cartera.

“Se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo. No hemos mirado mucho los efectos psicológicos de la madre, pero desde el punto de vista de la evidencia científica no hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de opinión”, cerró.

Ministra de la Mujer evita fijar postura

En medio de la discusión, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, optó por no pronunciarse sobre el contenido del proyecto y sostuvo que el debate corresponde al Congreso Nacional.

Consultada hace algunas semanas sobre la propuesta, la secretaria de Estado recordó que la materia ya se encuentra regulada por la legislación vigente. “Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia“, sostuvo la secretaria de Estado en diálogo con Emol.

De esta manera, Marín se limitó a hacer referencia a la Ley 21.030, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación.

Qué propone el proyecto “Escucha su corazón”

La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristóbal Urruticoechea, y busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario.

El proyecto incorpora como requisito previo al procedimiento que la mujer escuche los latidos del embrión o feto cuando exista actividad cardíaca detectable. Si bien contempla la posibilidad de rechazar esa instancia, el texto establece que, si ello ocurre, el médico deberá abstenerse de realizar la interrupción del embarazo.

En la práctica, la propuesta convierte la escucha de la actividad cardíaca fetal en una condición para acceder al aborto legal en las tres causales.