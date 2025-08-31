Jiro Taniguchi y el arte de narrar lo cotidiano: “Mascotas. Un paseo en compañía”

La editorial Ponent Mon publica en español Mascotas. Un paseo en compañía, del maestro japonés Jiro Taniguchi. Este volumen reúne cinco relatos que exploran la relación entre seres humanos y sus animales de compañía, desde la ternura de la convivencia hasta la tristeza de la despedida.

Con su trazo detallista y un estilo narrativo sereno, Taniguchi convierte lo cotidiano en una profunda reflexión sobre el amor, la memoria y el paso del tiempo.

El origen de la obra está en la experiencia personal del autor con su perro Tam, cuya vida y vejez inspiraron el relato “Tener un perro”. A este se suman otras historias como “Y… tener un gato”, “La vista del jardín” y “Los días de los tres”, además de un relato inédito, “Pedigrí Centenario”, que enlaza lo íntimo con la memoria histórica. En conjunto, los relatos muestran la capacidad de Taniguchi para transformar escenas sencillas en momentos universales cargados de emoción.

La edición incluye dos textos complementarios: “Recuerdos”, del propio Taniguchi, y “El arte de pasear”, de la crítica Violeta Kovacsics, que subraya cómo el paseo funciona en su obra como metáfora del tiempo y la observación del mundo. Mascotas no es solo un homenaje a los animales, sino también una meditación sobre la vida misma, imprescindible para amantes de la historieta y lectores en busca de historias íntimas y conmovedoras.

MASCOTAS. UN PASEO EN COMPAÑÍA

Jiro Taniguchi

Ponent Mon

2020

Páginas: 164

