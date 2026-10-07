OPC por presupuesto 2027: Recortes en cultura “representa una contracción de magnitud histórica”

Según cifras del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), los recortes presentados en la Ley de Presupuestos 2027 indican una reducción del 18,82% de los recursos para el Ministerio de las Culturas. Esto se diferencia del 10,1% que se ha difundido en los últimos días.

De acuerdo a lo estipulado por el OPC, la cifra de 10,1% toma como referencia la base de 2026 ajustada durante el año, incorporando reajustes, modificaciones y otras variaciones. Por otro lado, el análisis de la organización comparó el presupuesto aprobado originalmente con el presentado para el año siguiente.

“La cultura pierde participación dentro del propio presupuesto del Estado, revirtiendo parte del avance registrado durante los últimos años”, indicó el OPC a través de un comunicado.

Lo anterior se vincula con los cálculos sobre que los recursos destinados a las culturas, artes y patrimonio representarían apenas un 0,42% del gasto público total. La última vez que hubo una cifra tan baja fue en 2023.

El Ministerio de las Culturas fue uno de los más afectados con los recortes presentados por el Gobierno. Programas incluso desaparecerían de verse aprobado el proyecto. Entre ellos se encuentran: Somos Barrio vinculado a la prevención del delito; Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile; Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos; y Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural.

A ello se suman varios programas, instituciones e infraestructura con recortes que rondan el 40% hasta el 90%. Así es para el Pase Cultural, que ha generado gran controversia desde la ciudadanía, a la que se le redujo casi un 70% de los recursos. O la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, llegando a casi un 100% recortado.

“El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 representa una contracción de magnitud histórica para el financiamiento público de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tanto por la reducción global de recursos como por la desaparición o fuerte disminución de programas específicos y por la caída del sector hasta representar nuevamente solo 0,42% del gasto público nacional”, concluyó el OPC.

El análisis presupuestario muestra, además, que el ajuste no se distribuye de manera homogénea. Existen programas y transferencias que dejan de contar con recursos en el proyecto 2027, entre ellos:

• Somos Barrio, vinculado a la Subsecretaría de Prevención del Delito.

• Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile.

• Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos.

• Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural.

A ello se suma un conjunto amplio de programas que experimentan disminuciones muy pronunciadas. Entre los casos identificados por el OPC se encuentran el Pase Cultural (-67,20%); las Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural (-40,73%); el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura (-24,01%); el Fondo de Artes Escénicas (-21,38%); el Fondo de Fomento Audiovisual (-18,59%); y el programa de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto de CORFO (-50,00%).

También se observan reducciones especialmente severas en infraestructura cultural y patrimonio. Los recursos asociados a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas disminuyen 96,91%; el Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural a Otras Entidades Públicas, 74,77%; y el destinado al sector privado, 35,88%.

En patrimonio, el Fondo Concursable del Patrimonio cae 70,44%; el Fondo del Patrimonio creado por la Ley N.º 21.045 un 67,67%; el Fondo Programa Sitios de Memoria, 43,90%; y los recursos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural asociados al Ministerio de Obras Públicas, 71,69%. Las bibliotecas y museos también registran importantes contracciones: el Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas disminuye 68,38%, mientras que los fondos de Mejoramiento Integral de Museos destinados tanto a otras entidades públicas como al sector privado caen 60,31%. Asimismo, el Plan de Fomento de la Lectura en Primera Infancia de JUNJI baja 32,69%, las Universidades Públicas Colaboradoras en el Acceso al Arte y la Cultura, 38,56%, y los recursos destinados al Consejo Nacional de Televisión, 29,22%. También, el OPC identificó una reducción del 28,89% en los programas de CORFO, Fondo Audiovisual y el Consejo Nacional de Televisión.

El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 representa una contracción de magnitud histórica para el financiamiento público de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tanto por la reducción global de recursos como por la desaparición o fuerte disminución de programas específicos y por la caída del sector hasta representar nuevamente solo 0,42% del gasto público nacional.