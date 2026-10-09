La artista visual Natalia Babarovic ganó el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026

La creadora chilena, Natalia Babarovic, cuya obra dialoga con la tradición pictórica desde el retrato y el paisaje, fue distinguida con el galardón que Fundación Plagio entrega por cuarto año consecutivo. La ceremonia realizada el pasado jueves 8 de octubre se dio en MAVI, donde se reconoció una trayectoria que ha ampliado las fronteras de la pintura nacional y su vínculo con la memoria, la fotografía y el video.

El Premio Plagio a la Creatividad Artística se otorga anualmente a los creadores chilenos con más de 30 años de trayectoria, que hayan generado una transformación creativa desde la literatura y las artes visuales. Este año, Babarovic fue la ganadora, reconociendo una carrera que comenzó a principios de los noventa con trabajos que han sido exhibidos no solo en Chile, sino también en países como Gran Bretaña, Bélgica, Francia, Estados Unidos y Perú. Además, forma parte de las colecciones permanentes del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Artes Visuales.

“Recibo este premio con una mezcla de sorpresa y gratitud. La pintura ha sido para mí un lugar de preguntas más que de certezas: un espacio donde el pasado del arte y las imágenes de la vida cotidiana se cruzan y se contradicen. Mi obra ha sido sostenida gracias al trabajo y la comunicación con los artistas jóvenes en los talleres que imparto”, señaló Natalia Babarovic al recibir el galardón.

La creadora es oriunda de Santiago y es considerada una de las voces más singulares de la pintura chilena contemporánea. Su obra se ha caracterizado por un diálogo constante entre la pintura y otros medios como la fotografía y el video, retomando géneros tradicionales (retrato, paisaje) para tensionarlos y releerlos.

“Nos enorgullece entregar el Premio Plagio a la Creatividad Artística por cuarto año consecutivo, ya que permite reconocer el trabajo y la trayectoria de creadores y creadoras nacionales que han desarrollado obras relevantes y que se han mantenido en los márgenes. Este homenaje es muy necesario porque nos permite darles visibilidad e inspirar a otros a conectar con su propia creatividad y así desarrollar su propio potencial”, destacó la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo.

La elección fue hecha por un jurado compuesto por cinco especialistas de distintas disciplinas: la actriz y escritora Nona Fernández; la periodista cultural y ensayista Catalina Mena; la artista visual y fotógrafa Julia Toro, ganadora de la edición 2024 de este premio; el escritor y columnista Rafael Gumucio; y la escritora y directora de Fundación Plagio, Carmen García Palma.

“Creo que esta tercera versión del premio evidencia la importancia y la urgencia de este tipo de iniciativas, que permiten reconocer y visibilizar a los creadores y creadoras de nuestro país, dándoles el lugar que merecen”, explicó Carmen García Palma, representante del jurado. La declaración va unida además, pues la fundación cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas a través de uno de sus programas.

El reconocimiento de Babarovic coincide, además, con la apertura de su próxima muestra titulada “Del espacio de acá” en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende; las visitas partirán desde este viernes 9.

Junto a la ganadora, también fueron reconocidos los poetas Nadia Prado y Tomás Harris, el escritor Jorge Marchant y el artista visual Arturo Duclos.