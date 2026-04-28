Si planeas moverte en Metro este feriado largo, hay dos cambios de horario que conviene tener claros antes de salir: uno el miércoles 30 de abril y otro el jueves 1 de mayo.

Jueves 1 de mayo: abre a las 07:30, no a las 06:00

El 1 de mayo es feriado irrenunciable y el Metro opera en horario de domingo y festivos. Eso significa que este jueves las estaciones abren a las 07:30 horas, una hora y media más tarde que un día hábil normal. El cierre es a las 23:00 horas, igual que siempre.

El viernes 2 de mayo vuelve el horario habitual desde las 06:00.

Miércoles 30: cierre extendido hasta las 00:30 por concierto

El miércoles 30 de abril hay un cambio adicional. Por el concierto de System of a Down en el Estadio Nacional, el Metro extenderá su funcionamiento hasta las 00:30 horas en algunas estaciones, para facilitar el traslado del público al terminar el show. El horario extendido aplica principalmente en las estaciones más cercanas al recinto.

Los horarios normales del Metro de Santiago

Para tener como referencia durante el resto del feriado largo:

Lunes a viernes: 06:00 a 23:00 horas

Sábado: 06:30 a 23:00 horas

Domingos y festivos: 07:30 a 23:00 horas

Cómo revisar cambios en tiempo real

El Metro informa cualquier modificación adicional a través de su cuenta en X como @metrodesantiago y en metro.cl. La app de Red Movilidad también muestra el estado de las líneas en tiempo real y es la forma más rápida de verificar si hay alguna interrupción o cambio de último minuto durante el feriado.