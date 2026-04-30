Bajo una nueva identidad y con el objetivo de reconectar con la memoria colectiva, el Servicio Nacional del Patrimonio confirmó las fechas oficiales para el Día del Patrimonio 2026. El evento, que históricamente paraliza las ciudades con filas en edificios emblemáticos, se llevará a cabo el sábado 30 y domingo 31 de mayo en todo el territorio nacional.

Esta edición busca expandir el concepto de “monumento” hacia lo cotidiano. Según explican desde la organización, la invitación es a reconocer que la riqueza del país no solo habita en los libros de historia o en grandes estructuras de piedra, sino también en las costumbres, los barrios, las memorias familiares y los paisajes que recorremos día a día.

Cómo participar: Inscripción de actividades

Aunque la cartelera oficial de eventos aún no ha sido liberada —ya que se construye de forma colaborativa—, el proceso de inscripción para organizaciones, instituciones y gestores culturales ya se encuentra disponible en la página habilitada, CLIC AQUÍ.

Si tienes un espacio patrimonial, organizas rutas barriales o posees un proyecto que resalte la identidad local, puedes registrar tu actividad para que aparezca en la guía nacional que consultan miles de chilenos.

¿Cuándo es? Sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026.

¿Dónde inscribirse? A través del portal oficial del Servicio Nacional del Patrimonio (disponible en el link de registro de la institución).

¿Cuál es el costo? Todas las actividades inscritas en el marco de esta celebración deben ser de acceso gratuito para la ciudadanía.

En las próximas semanas se espera el lanzamiento del buscador oficial, donde los usuarios podrán filtrar panoramas por región y comuna, facilitando la planificación de una de las jornadas más esperadas por las familias urbanas de Santiago y regiones.