Con una inversión anual que bordea los $5.000 millones, el Gobierno Regional busca saldar una deuda histórica de conectividad en zonas como Las Compañías, Tierras Blancas y el sector del Hospital. El proyecto contempla 55 buses nuevos, aunque los vecinos deberán esperar un plazo administrativo para verlos en las calles.

La movilidad en la Región de Coquimbo se prepara para una transformación mayor. A través de un ambicioso subsidio al transporte, la Gobernación Regional confirmó la expansión de la flota eléctrica con un estándar similar al sistema Red de Santiago, buscando cubrir las “zonas ciegas” donde hoy el transporte público es escaso o inexistente.

Los 3 nuevos recorridos: ¿Pasarán por tu casa?

La medida impactará directamente a cerca de 600 mil habitantes. Según la planificación técnica, los recorridos están diseñados para conectar barrios residenciales con puntos críticos como el centro, universidades y recintos de salud:

Servicio E04: Unirá Las Compañías con el Centro de La Serena, pasando por el Barrio Universitario y finalizando en el Hospital de La Serena .

Servicio E05: Conectará Huachalalume y Tierras Blancas con La Pampa, el Centro, el Barrio Universitario y el sector de El Faro .

Servicio E06: Facilitará el traslado desde El Faro y Puertas del Mar hacia el Centro, La Florida, Colina del Pino y el Hospital.

Buses de “última generación”

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, destacó que la flota de 55 buses será silenciosa y no contaminante, respondiendo a la demanda ciudadana por un transporte más digno. “Son buses de última generación, cómodos y silenciosos, algo que es muy valorado por la ciudadanía”, señaló la autoridad.

Por su parte, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, subrayó que este avance permitirá a sectores en crecimiento, como el Barrio Universitario y Huachalalume, planificar mejor sus viajes y reducir la dependencia del automóvil particular.

¿Cuándo comenzarán a operar?

Pese al anuncio, la implementación no será inmediata. El proceso debe atravesar etapas claves:

Transferencia de recursos al Ministerio de Transportes. Estudios de mercado y operación técnica. Licitación pública para las empresas operadoras.

Bajo este cronograma, las autoridades estiman que los buses eléctricos estarán operativos en aproximadamente un año. Además, el Seremi de Transportes, Marcelo Rojas, adelantó que este es solo un paso en una meta mayor: la conurbación requiere cerca de 600 buses para una cobertura total, e incluso ya se evalúa la futura implementación de un tranvía para integrar la red.