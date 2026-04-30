Este viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable y el Metro opera en horario de domingo y festivos. Eso significa que este viernes las estaciones abren a las 07:30 horas, una hora y media más tarde que un día hábil normal. El cierre es a las 23:00 horas, igual que siempre.

El sábado 2 de mayo vuelve el horario habitual desde las 06:00.

Los horarios normales del Metro de Santiago

Para tener como referencia durante el resto del feriado largo:

Lunes a viernes: 06:00 a 23:00 horas

Sábado: 06:30 a 23:00 horas

Domingos y festivos: 07:30 a 23:00 horas

Cómo revisar cambios en tiempo real

El Metro informa cualquier modificación adicional a través de su cuenta en X como @metrodesantiago y en metro.cl. La app de Red Movilidad también muestra el estado de las líneas en tiempo real y es la forma más rápida de verificar si hay alguna interrupción o cambio de último minuto durante el feriado.