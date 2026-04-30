El Metro abre más tarde este viernes 1 de mayo: el horario que debes saber antes de salir
El 1 de mayo el Metro abre a las 07:30, no a las 06:00 de siempre. Si vas a moverte este feriado largo, revisa esto antes de salir.
Este viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable y el Metro opera en horario de domingo y festivos. Eso significa que este viernes las estaciones abren a las 07:30 horas, una hora y media más tarde que un día hábil normal. El cierre es a las 23:00 horas, igual que siempre.
El sábado 2 de mayo vuelve el horario habitual desde las 06:00.
Los horarios normales del Metro de Santiago
Para tener como referencia durante el resto del feriado largo:
- Lunes a viernes: 06:00 a 23:00 horas
- Sábado: 06:30 a 23:00 horas
- Domingos y festivos: 07:30 a 23:00 horas
Cómo revisar cambios en tiempo real
El Metro informa cualquier modificación adicional a través de su cuenta en X como @metrodesantiago y en metro.cl. La app de Red Movilidad también muestra el estado de las líneas en tiempo real y es la forma más rápida de verificar si hay alguna interrupción o cambio de último minuto durante el feriado.