Recambio de Calefactores en La Araucanía y Los Ríos: Postula a estufas pellet o aire acondicionado

El Ministerio del Medio Ambiente ha iniciado una nueva etapa del Programa de Recambio de Calefactores, una oportunidad clave para las familias del sur de Chile que buscan transitar hacia una calefacción más limpia y económica.

¿En qué consiste el beneficio?

El programa permite a los seleccionados acceder a una estufa a pellet o un equipo de aire acondicionado, entregando a cambio su antiguo calefactor a leña (el cual debe estar instalado y en uso) para su posterior destrucción.

Fechas límite según tu ubicación:

Temuco y Padre Las Casas: Tienes plazo para postular hasta el 12 de mayo .

Valdivia: El proceso se mantiene abierto hasta el 25 de mayo.

Requisitos fundamentales para postular:

Ser propietario del artefacto a leña que se va a recambiar. El calefactor debe estar instalado en la vivienda (no se aceptan equipos guardados o en bodegas). La vivienda debe estar dentro de las zonas urbanas definidas en las bases (generalmente no se aceptan departamentos, salvo excepciones específicas). Comprometerse a la entrega y destrucción del equipo antiguo.

¿Dónde realizar el trámite?