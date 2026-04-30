Tiempo en el feriado largo del 1 de mayo: frío el viernes, calor el sábado y lluvia el domingo

El fin de semana largo del 1 de mayo no va a tener un tiempo uniforme. En tres días habrá frío, calor veraniego y lluvia, dependiendo del día y de dónde estés en el país. Acá está el pronóstico de la semana, según anunció Meteored, día por día para que no te lleves sorpresas si piensas viajar o estás planificando actividades.

Miércoles 29 y jueves 30: lluvias en el sur antes del feriado

Antes de que empiece el feriado, una onda corta activará precipitaciones entre el miércoles y el jueves principalmente en la Región de Aysén, con extensión hacia Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía. No serán tan intensas como el temporal del fin de semana pasado, pero el viento sur postfrontal hará bajar las temperaturas en varias regiones del centro-sur aunque no llueva en esas zonas.

Viernes 1 de mayo: fresco y sin lluvia en la mayor parte del país

El día del feriado irrenunciable será relativamente tranquilo en términos meteorológicos. Las precipitaciones estarán prácticamente ausentes en la mayoría del territorio, con algunos chubascos menores en sectores de La Araucanía y en la cordillera sur de Los Lagos. En Santiago y la zona central la jornada será fresca, con máximas bajo los 20°C y cielo mayormente nublado.

De Valparaíso al norte el tiempo se mantendrá estable durante toda la semana, con cielo despejado o con algunas nubes altas.

Sábado 2 de mayo: calor inesperado en el centro-norte

El dato más llamativo del fin de semana largo llega el sábado. Una dorsal cálida empujará las temperaturas al alza en el centro-norte del país, con máximas que podrían llegar a 25°C en sectores interiores de Valparaíso y norte de la Región Metropolitana, y superar los 27°C en el norte del país. En Santiago el termómetro podría alcanzar los 28°C, un salto de hasta 10°C respecto al viernes.

Ese calor no durará: el domingo las temperaturas ya empezarán a bajar.

Domingo 3 de mayo: sistema frontal con lluvia y vientos fuertes en el sur

El último día del feriado largo trae el peor tiempo del período. Un sistema frontal importante avanzará sobre Chile dejando lluvia en varias regiones. Lo más intenso se concentrará entre el Maule y el extremo norte de Magallanes, con vientos de entre 50 y 70 km/h en sectores del sur del país. En sectores elevados de la Patagonia se esperan nevadas.

En Santiago y la zona central el frente dejará nubosidad y posiblemente algunas lluvias débiles, aunque las precipitaciones más significativas se concentran más al sur. La inestabilidad se extenderá hasta la noche del lunes 4 de mayo en Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Así que, si tienes planes para el feriado largo, el mejor día para actividades al aire libre en la zona central es el sábado.