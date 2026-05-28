Un escenario completamente mixto y con un enorme alivio para un sector del transporte es lo que trae el más reciente informe de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), cuyas variaciones comenzaron a regir a partir de este jueves en todas las estaciones de servicio del país.

Para quienes utilizan vehículos particulares a gasolina, la noticia se traduce más bien en un “congelamiento” de los valores. Esto se debe a que la bencina de 93 octanos baja apenas $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos retrocede un imperceptible $0,4 por litro. Una disminución de menos de un peso que mantendrá los tótems de las bencineras prácticamente idénticos a la semana anterior.

El gran respiro para el diésel y el golpe al gas vehicular

La verdadera sorpresa de este reporte se la llevaron los usuarios del diésel (petróleo). Tras meses de presiones inflacionarias, este combustible registra una fuerte baja de $65,0 por litro, un alivio directo para el transporte de carga, buses y particulares que optan por este motor ad portas del invierno.

Por el contrario, quienes apostaron por el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular —muy utilizado por taxistas y flotas comerciales urbanas— sufrirán un duro golpe en su presupuesto diario, ya que este insumo sube con fuerza $37,3 por litro.

Por su parte, el valor del Kerosene (parafina), clave para la calefacción del hogar en la Región Metropolitana, no experimentó variaciones ($0,0) en este informe.

¿Dónde encontrar la bencina más barata en tu comuna?

Dado que las bajas en las gasolinas de 93 y 97 octanos son prácticamente nulas, la recomendación para cuidar el bolsillo de los santiaguinos es buscar activamente las estaciones de servicio más económicas de la capital.

Los precios al consumidor final son libres y varían notoriamente entre comunas del sector oriente y el sector poniente o sur de Santiago. Para comparar en tiempo real y ahorrar hasta $100 por litro en una misma zona, puedes ingresar directamente a la plataforma oficial de la Comisión Nacional de Energía en bencinaenlinea.cl, donde se despliega un mapa interactivo con los valores actualizados de todas las estaciones Shell, Copec, Petrobras y expendedoras independientes de la capital.