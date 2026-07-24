Las intensas lluvias y las inundaciones provocadas por el reciente sistema frontal no solo afectan las viviendas y enseres, sino también la economía directa de las familias. Entre la limpieza de las zonas afectadas, es común encontrar dinero en efectivo sumergido en barro, pegado o severamente deteriorado.

Ante esta situación, el Banco Central de Chile cuenta con un protocolo oficial que permite a los ciudadanos cambiar billetes inutilizados por ejemplares completamente nuevos. Sin embargo, para hacer efectivo el canje, existe una condición clave que debes considerar.

La regla del 50%: ¿Cuándo te cambian un billete deteriorado?

Para que un banco comercial o el Banco Central acepte realizar el cambio de un billete dañado por el agua o el barro, se debe cumplir con la regla de la superficie:

Conservar más de la mitad: El billete debe conservar claramente más del 50% de su superficie original. Si al billete le falta un pedazo menor, mantiene su valor nominal y puede ser cambiado de inmediato en la caja de cualquier banco. Debe ser reconocible: Deben distinguirse sus elementos de seguridad básicos (como la marca de agua o el hilo de seguridad) y la denominación ($1.000, $2.000, $5.000, $10.000 o $20.000). Billetes en fragmentos: Si tienes un billete roto en dos partes, te lo cambiarán únicamente si ambas partes encajan perfectamente y juntas suman más de la mitad del billete original.

¿Qué pasa si el billete tiene menos del 50% o está muy destruido?

En casos donde el dinero quedó completamente destruido, fragmentado en múltiples pedazos o pegado por el barro, los bancos comerciales no pueden hacer el canje directo en caja.

En estos escenarios, los billetes entran en un proceso de peritaje:

El billete es retenido bajo un formulario de recepción y enviado a los laboratorios de análisis del Banco Central de Chile .

Los expertos analizan los restos con tecnología especializada para determinar la autenticidad y el porcentaje del billete.

Si el peritaje resulta favorable, el monto es depositado directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

Paso a paso: ¿Dónde ir a cambiar el dinero?

No es necesario que vivas en Santiago ni que vayas presencialmente al Banco Central para hacer este trámite: