Tu dinero mojado o roto no está perdido: la regla del 50% para recuperarlo en el banco
Si la lluvia o las inundaciones arruinaron tus billetes, el Banco Central permite cambiarlos por dinero nuevo. Conoce el requisito obligatorio que debes cumplir para no perder tu dinero.
Las intensas lluvias y las inundaciones provocadas por el reciente sistema frontal no solo afectan las viviendas y enseres, sino también la economía directa de las familias. Entre la limpieza de las zonas afectadas, es común encontrar dinero en efectivo sumergido en barro, pegado o severamente deteriorado.
Ante esta situación, el Banco Central de Chile cuenta con un protocolo oficial que permite a los ciudadanos cambiar billetes inutilizados por ejemplares completamente nuevos. Sin embargo, para hacer efectivo el canje, existe una condición clave que debes considerar.
La regla del 50%: ¿Cuándo te cambian un billete deteriorado?
Para que un banco comercial o el Banco Central acepte realizar el cambio de un billete dañado por el agua o el barro, se debe cumplir con la regla de la superficie:
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Conservar más de la mitad: El billete debe conservar claramente más del 50% de su superficie original. Si al billete le falta un pedazo menor, mantiene su valor nominal y puede ser cambiado de inmediato en la caja de cualquier banco.
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Debe ser reconocible: Deben distinguirse sus elementos de seguridad básicos (como la marca de agua o el hilo de seguridad) y la denominación ($1.000, $2.000, $5.000, $10.000 o $20.000).
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Billetes en fragmentos: Si tienes un billete roto en dos partes, te lo cambiarán únicamente si ambas partes encajan perfectamente y juntas suman más de la mitad del billete original.
¿Qué pasa si el billete tiene menos del 50% o está muy destruido?
En casos donde el dinero quedó completamente destruido, fragmentado en múltiples pedazos o pegado por el barro, los bancos comerciales no pueden hacer el canje directo en caja.
En estos escenarios, los billetes entran en un proceso de peritaje:
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El billete es retenido bajo un formulario de recepción y enviado a los laboratorios de análisis del Banco Central de Chile.
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Los expertos analizan los restos con tecnología especializada para determinar la autenticidad y el porcentaje del billete.
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Si el peritaje resulta favorable, el monto es depositado directamente en la cuenta bancaria del solicitante.
Paso a paso: ¿Dónde ir a cambiar el dinero?
No es necesario que vivas en Santiago ni que vayas presencialmente al Banco Central para hacer este trámite:
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Paso 1: Reúne los billetes y sécalos a temperatura ambiente (no apliques calor directo como planchas o microondas, ya que podrías alterar el material polímero o de algodón).
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Paso 2: Acude a la sucursal de cualquier banco comercial del país (BancoEstado, Banco de Chile, Santander, BCI, etc.). Todas las entidades financieras están obligadas a recibir billetes deteriorados para su canje o retiro de circulación.
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Paso 3: Si la sucursal bancaria no acepta el billete por considerar que requiere peritaje, solicita el envío de las piezas al Banco Central para su evaluación formal.