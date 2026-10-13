La banda surcoreana BTS realizará tres conciertos en Chile los días miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre, en el Estadio Nacional. Los espectáculos forman parte de su gira mundial ARIRANG y tienen previsto comenzar a las 20:00 horas.

Ante la alta convocatoria, es importante planificar con anticipación la asistencia y considerar las necesidades de quienes pueden experimentar sensibilidad frente al ruido, las luces, las aglomeraciones y otros estímulos propios de estos eventos.

En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) entregan orientaciones para favorecer la participación de personas autistas, considerando la preparación de la visita, el uso de apoyos sensoriales y la posibilidad de hacer pausas cuando sea necesario.

¿Cómo prepararse para asistir al concierto de BTS?

Para disfrutar del espectáculo con mayor tranquilidad, se recomienda organizar la visita con anticipación y considerar las necesidades de cada persona.

Planifica tu visita: prepara un itinerario y revisa los horarios del concierto.

prepara un itinerario y revisa los horarios del concierto. Revisa el mapa del recinto: identifica los accesos y ubica con anticipación el sector correspondiente a tu entrada.

identifica los accesos y ubica con anticipación el sector correspondiente a tu entrada. Prepara un kit para el concierto: lleva la entrada descargada, tu cédula de identidad, el celular cargado y los apoyos que te resulten útiles, como protectores auditivos u objetos sensoriales.

lleva la entrada descargada, tu cédula de identidad, el celular cargado y los apoyos que te resulten útiles, como protectores auditivos u objetos sensoriales. Acuerda un punto de encuentro: si vas acompañado, definan dónde reunirse en caso de separarse. También pueden acordar una señal para comunicar que necesitas una pausa.

si vas acompañado, definan dónde reunirse en caso de separarse. También pueden acordar una señal para comunicar que necesitas una pausa. Haz pausas cuando las necesites: si el ruido, las luces o la cantidad de personas te generan incomodidad, busca la forma de descansar y retomar la actividad cuando te sientas preparado.

si el ruido, las luces o la cantidad de personas te generan incomodidad, busca la forma de descansar y retomar la actividad cuando te sientas preparado. Pide ayuda si la necesitas: puedes recurrir a tu acompañante o al personal del evento para solicitar orientación.

¿Por qué es importante anticipar los estímulos sensoriales?

Los conciertos pueden implicar una alta intensidad de sonido, luces, aglomeraciones y cambios en la rutina. Por eso, conocer previamente el lugar, organizar los tiempos y llevar apoyos personales puede ayudar a manejar mejor estos estímulos.

Las necesidades varían de una persona a otra. Lo importante es identificar qué elementos pueden facilitar la experiencia y respetar los tiempos de cada asistente, sin presionarlo a permanecer en una situación que le resulte difícil.

Planificar también es parte de disfrutar

Preparar la visita, llevar los apoyos necesarios y acordar cómo pedir ayuda puede contribuir a que las personas autistas disfruten el concierto de acuerdo con sus necesidades. La inclusión también implica respetar la decisión de hacer una pausa y facilitar que cada asistente participe de la actividad en condiciones adecuadas.

Para organizar el traslado, también se recomienda revisar la información oficial sobre la extensión horaria de Metro, los cortes de tránsito y las alternativas Park and Ride anunciadas para las jornadas de los conciertos.