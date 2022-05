Ministro Jackson descarta que otro tipo de estado de excepción hubiera evitado el asesinato de Catril: “Eso lamentablemente no es así”

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric descartó implementar un Estado de Excepción más robusto que el que está actualmente, que es de carácter reservado, deslizando que la muerte de Segundo Catril, trabajador forestal que recibió un disparo en la cabeza durante una emboscada efectuada por desconocidos este martes, no se habría evitado en caso de existir otra medida preventiva.

Al respecto, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, respondió en conversación con Tele13 Radio a las críticas que surgieron de la oposición, quienes afirmaron que de haberse implementado el Estado de Excepción que regía en el gobierno de Sebastián Piñera, la muerte de Catril se habría evitado.

“Es algo que ya ha sucedido, si uno mira del 12 de octubre del 2021 hasta el 26 de marzo de este año cuando estuvo activo el anterior Estado de Excepción, fallecieron 10 personas en este tipo de incidentes. No es que un tipo de Estado de Excepción lo impida”, dijo.

“Por eso es que cuando el día de ayer me preguntan, creo que lo primero que había que hacer no solamente enviar condolencias y actuar en materia de persecución del delito como corresponde ante un crimen tan terrible como el que ocurrió, pero cuando se ocupa la idea de que de haber estado un Estado de Excepción catalogado distinto en un decreto se hubiese prevenido el asesinato, eso lamentablemente no es así”, complementó el ministro.

Sobre el ataque en sí, Jackson dijo que “lo que tenemos que reconocer es que el día de ayer fue un ataque como pocos se había visto en el sentido de la magnitud de la dimensión, la cantidad de personas, por supuesto está todo en investigación, pero fue un hecho difícilmente predecible y que difícilmente se podría haber dispuesto”.

En esa línea, sobre el Estado de Excepción, Jackson sostuvo que “hay que mejorar los aspectos de inteligencia para poder alertar antes y no respecto a un mejor uso de las Fuerzas Armadas”. En ese sentido, aseguró que las FF.AA “están cumpliendo, nos llegan sus reportes diarios sobre el rol que están cumpliendo para preservar las rutas que es uno de los objetivos que se tenía al momento de invocarlo (el Estado de Excepción acotado)”.

"No va a resolver los problemas de fondo"

En una rueda de prensa en La Moneda, la ministra del Interior, Izkia Siches defendió el Estado de Excepción acotado, asegurando que es herramienta "es una medida complementaria que se suma al trabajo de nuestras policías en la zona" que ha sido desplegada "de la manera que nos parece más táctica y estratégica".







"Esto permite prevenir atentados y ataques en los distintas carreteras para poder llegar con suministros y que también las personas se puedan trasladar. La evolución y evaluación del estado de excepción es continua, pero no va a lograr resolver los problemas de fondo", dijo Siches.

"El problema de fondo de las bandas organizadas, del crimen organizado, no se ataca llevando o exponiendo a nuestros carabineros o nuestras FF.AA., sino más bien desarticulando las bandas. Eso se hace por medio de las inteligencias, de las investigaciones y de las pericias, y también trabajando con las comunidades, y es lo que estamos haciendo", cerró.