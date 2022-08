Ministro de Educación y condonación del CAE: "Todas y todos serán beneficiados en alguna medida"

El Ministro de Educación Marco Antonio Ávila abordó, nuevamente, la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), una de las promesas del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

"Todas y todos serán beneficiados en alguna medida con la solución", señaló el secretario de Estado, en entrevista con La Tercera.

Consultado por si esa "alguna medida" puede significar que a alguien se le condone un porcentaje menor que a otro, el Ministro Ávila explicó que "es posible que sea así, pero lo que es mucho más tranquilizador es decir que todos y todas serán beneficiados en alguna medida".

El titular del Minsiterio de Educación (Mineduc) sostuvo que el componente de universalidad hace referencia a que todos serán beneficiados, aunque "la condonación no es total". Y reiteró que "todas y todos serán beneficiados".

"Y cuando no ha habido una solución, entender que seré beneficiado ya es un aliciente respecto de cómo me están tratando y cómo resolver esta mala política", aseguró el profesor Ávila, destacando que "es la primera vez que se hace un cruce universal entre el rut y los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII)".

El jefe del Mineduc también abordó la violencia escolar y recalcó que "los manuales de convivencia establecen un conjunto de sanciones". También, dijo, "necesitamos que los propios establecimientos logren identificar a estos estudiantes y les puedan señalar cómo se aplica el manual de convivencia".







"Necesitamos un compromiso real del mundo adulto. Quemar un bus o incendiar una sala es atentar contra el pueblo, rociar a un profesor con bencina es no creer ni respetar los derechos humanos", sentenció el secretario de Estado. Y concluyó: "No estamos hablando de jóvenes revolucionarios, sino de una acción irracional, que raya en lo delictual y que no tiene ninguna profundidad política".