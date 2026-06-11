Pese a altos precios del cobre, Banco Mundial recorta proyección de crecimiento para Chile

El Banco Mundial publicó una nueva edición de su informe de Perspectivas Económicas Globales, en el que corrigió a la baja sus estimaciones para la economía chilena durante 2026, aunque mantuvo una evaluación relativamente favorable respecto de algunos factores que podrían sostener la actividad económica en los próximos años.

Según el reporte, Chile crecerá un 2,1% este año, cifra que representa una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto de la proyección difundida por el organismo en abril. Para 2027, en tanto, el Banco Mundial prevé una aceleración moderada de la actividad económica hasta el 2,5%.

A pesar del ajuste, el informe destaca que Chile figura entre los países de la región que podrían beneficiarse del actual escenario de altos precios del cobre, principal producto de exportación nacional. El organismo también resaltó que la inflación chilena se mantiene cercana a la meta del 3%, uno de los factores que contribuyen a un entorno macroeconómico más estable en comparación con otros mercados emergentes.

La revisión para Chile se produce en un contexto de menor dinamismo esperado para la economía mundial. El Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento global para 2026 a 2,5%, por debajo del 2,9% registrado el año anterior y marcando el ritmo de expansión más bajo desde el período posterior a la pandemia.

En América Latina y el Caribe, el organismo prevé un crecimiento regional de 2,2% durante este año, una décima menos que en 2025. Entre los factores que explican esta desaceleración menciona el encarecimiento de la energía, presiones inflacionarias persistentes y los efectos derivados del conflicto en Medio Oriente.

El informe señala que los mayores costos energéticos y condiciones financieras más restrictivas afectarán especialmente a los países importadores de petróleo y a aquellas economías con menor espacio fiscal para implementar medidas de apoyo.

Entre las principales economías de la región, Brasil crecería 1,9% en 2026, continuando la desaceleración observada durante los últimos años. Para México, el Banco Mundial mantuvo su proyección de expansión en 1,3%, condicionada principalmente a la evolución de la inversión, el consumo interno y la estabilidad de sus vínculos comerciales con Estados Unidos.

En Argentina, en tanto, el organismo redujo en cuatro décimas su previsión para este año, situándola en 3,6%. El reporte destaca el aporte de las exportaciones al crecimiento, aunque advierte que las políticas monetarias y fiscales restrictivas continúan limitando el ritmo de expansión. Asimismo, valoró la reducción de la inflación observada desde los máximos registrados durante 2023 y 2024.

Para el resto de la región, el Banco Mundial proyecta un crecimiento de 2,9% para Perú en 2026, 2,4% para Colombia y 1,9% para Ecuador, configurando un escenario de expansión moderada para las principales economías sudamericanas.