Balotaje para elegir al nuevo decano de la FEN será entre Óscar Landerretche y Alejandro Micco

La Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile deberá recurrir a una segunda vuelta para definir a la autoridad que reemplazará a José De Gregorio, quien completará ocho años al frente de la unidad académica.

La primera votación dejó un escenario estrecho entre los dos candidatos más competitivos. Óscar Landerretche obtuvo el 35,66% de los sufragios ponderados, mientras que Alejandro Micco alcanzó el 34,62%. Más atrás quedó Dante Contreras, con el 29,72%, resultado que lo dejó fuera de la definición final.

Con estos resultados, Landerretche y Micco volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 24 de junio. Para convertirse en decano necesitarán superar el 50% de los votos válidamente emitidos. El ganador asumirá el cargo el 7 de julio.

La elección registró una alta participación. De un padrón compuesto por 114 académicos habilitados para sufragar, votaron 108 profesores, equivalente al 94,74% del universo electoral.

El sistema electoral de la facultad contempla una ponderación diferenciada según la jornada contractual de los académicos. Los profesores con dedicación completa votan con ponderación uno; quienes tienen contratos de media jornada lo hacen con ponderación 0,5; mientras que los docentes con menor carga académica emiten sufragios equivalentes a un octavo de voto.

Entre los académicos con voto completo, Landerretche consiguió 29 preferencias, seguido muy de cerca por Micco con 28. Dante Contreras obtuvo 24 respaldos, además de registrarse un voto nulo y uno en blanco.

En el segmento de profesores con ponderación equivalente a un octavo de voto, la distribución fue igualmente estrecha. Nueve académicos respaldaron a Micco, mientras que ocho optaron por Landerretche y otros ocho por Contreras.

Al interior de la facultad, las miradas están puestas ahora en la redistribución de los apoyos obtenidos por Dante Contreras y en el comportamiento electoral del Departamento de Administración, considerado uno de los espacios que podría inclinar la balanza en la segunda vuelta.

Los dos aspirantes que continúan en competencia cuentan con una amplia trayectoria académica y experiencia en políticas públicas. Landerretche es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Entre 2014 y 2018 presidió el directorio de Codelco y anteriormente ocupó cargos de dirección dentro de la propia facultad.

Micco, por su parte, es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Durante los gobiernos de Michelle Bachelet desempeñó funciones en el Ministerio de Hacienda, primero como coordinador de Mercado de Capitales y economista jefe, y posteriormente como subsecretario de Hacienda.

La definición del próximo 24 de junio pondrá fin a un proceso que determinará quién encabezará una de las facultades más influyentes del país en la formación de economistas, administradores y especialistas en políticas públicas.