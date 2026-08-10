Gobierno capitaliza el 100% de las utilidades de Codelco y deja US$1.422 millones en la estatal

Por primera vez en sus más de cinco décadas de historia, Codelco podrá retener el 100% de los remanentes generados durante un ejercicio anual. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió que las ganancias correspondientes a 2025 sean reinvertidas en la compañía estatal, en medio de los desafíos productivos y financieros que enfrenta.

El anuncio fue realizado durante la conmemoración del Día del Minero en dependencias de Codelco División Andina, donde el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, detalló que la decisión significará una “inyección directa de aproximadamente US$1.422 millones que permanecerán íntegramente en la empresa”.

Las utilidades de Codelco durante el ejercicio 2025 llegaron a US$2.423 millones. Según Mas, la determinación adoptada por el Ejecutivo constituye un hecho “excepcional y sin precedentes”, al tratarse de la primera vez que el Estado autoriza la retención completa de los remanentes de un año.

El Presidente Kast vinculó la decisión con el proceso de recuperación de la cuprífera estatal. “Tenemos que recuperar ese orgullo nacional que es Codelco. Este símbolo, todos lo hemos visto y lo llevan ustedes allí, al lado del corazón. Y hay que cuidarlo, hay que atesorarlo”, afirmó.

Mas sostuvo que la capitalización representa “una señal extraordinaria de respaldo y confianza al plan de recuperación” encabezado por el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine.

El objetivo, explicó, es entregar capacidad patrimonial a la compañía ante sus dificultades productivas y compromisos financieros, además de resguardar su clasificación de riesgo y evitar que la respuesta a sus necesidades de inversión pase por continuar aumentando su endeudamiento.

El biministro también planteó que la estatal deberá administrar estos recursos “con disciplina financiera, máxima transparencia, eficiencia en el gasto y una rigurosa priorización de las inversiones”.

Los fondos, añadió, deberán concentrarse en el desarrollo seguro y sostenible de las faenas actuales, proyectos necesarios para recuperar capacidad productiva y el financiamiento de los compromisos de la compañía, evitando la dispersión de recursos y un mayor endeudamiento.

Desde Codelco, Fontaine calificó la capitalización total como “un anhelo muy sentido” al interior de la empresa y aseguró que la determinación representa una nueva apuesta del Estado por la compañía.

“La importancia de esta decisión va más allá de la cifra. Lo que Chile está haciendo hoy es volver a apostar con fuerza por Codelco”, señaló.

El presidente del directorio, sin embargo, reiteró el complejo escenario que atraviesa la estatal. “Hoy enfrentamos un momento complejo y nuestros resultados son débiles. No tendría sentido desconocerlo”, reconoció, agregando que los recursos llegan en momentos en que debe implementarse “un plan profundo de recuperación de Codelco”.

La decisión también tendrá efectos para las arcas fiscales, debido a que los recursos reinvertidos dejarán de ingresar al Fisco. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció ese costo y sostuvo que históricamente el Estado “ha sido un poco codicioso” como accionista de la empresa.

“El dinero que le ha terminado pasando Codelco al Fisco es dinero por el que Codelco se ha tenido que endeudar”, afirmó Quiroz. En ese sentido, señaló que ante la actual situación de la compañía “el Estado va a tener que hacer un esfuerzo esta vez”.

El titular de Hacienda respaldó el plan de recuperación de la actual administración de la cuprífera y proyectó que el costo fiscal asumido ahora pueda traducirse posteriormente en mayores retornos para el Estado: “Pensamos que ese dinero va a volver multiplicado”.