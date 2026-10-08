IPC sube 0,4% en septiembre: diésel se dispara 10,2% y gasolina acumula alza de 20,8% en 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,4% en septiembre de 2026, impulsado principalmente por el aumento de los precios de los alimentos y el transporte, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, la inflación acumuló un incremento de 4,0% durante los primeros nueve meses del año y una variación de 4,1% a doce meses.

De acuerdo con el boletín estadístico del organismo, ocho de las trece divisiones que componen la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante septiembre, cuatro presentaron incidencias negativas y una no tuvo incidencia en la variación mensual.

Entre las divisiones que más contribuyeron al aumento destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento de 0,6% y una incidencia de 0,133 puntos porcentuales, y transporte, que subió 0,9% y aportó 0,122 puntos porcentuales.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,219 puntos porcentuales.

En contraste, seguros y servicios financieros presentó una disminución mensual de 5,9%, con una incidencia negativa de 0,056 puntos porcentuales.

Uno de los principales factores detrás del incremento del IPC fue el comportamiento de los combustibles. Según el INE, el petróleo diésel registró un aumento mensual de 10,2%, con una incidencia de 0,052 puntos porcentuales en el índice general.

Con este resultado, el diésel acumula un incremento de 36,8% durante 2026.

La gasolina, por su parte, aumentó 2,7% en septiembre, aportando 0,093 puntos porcentuales a la variación mensual del IPC. En lo que va del año, su precio acumula un alza de 20,8%.

Dentro de la división de transporte, los combustibles para vehículos personales registraron un incremento de 3,7%, mientras que el transporte de pasajeros por carretera aumentó 2,9%.

También destacó el comportamiento del transporte aéreo nacional, cuyos precios subieron 16,3% durante septiembre, con una incidencia de 0,042 puntos porcentuales.

En sentido contrario, el transporte aéreo internacional registró una caída mensual de 18,7%, con una incidencia negativa de 0,126 puntos porcentuales.

Los alimentos también tuvieron una participación importante en el resultado del mes. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró aumentos en nueve de sus quince clases, mientras que 46 de los 81 productos que la integran presentaron incrementos de precios.

Entre las principales alzas estuvieron las hortalizas, legumbres y tubérculos, que aumentaron 4,1%, y las frutas y frutos secos, con un incremento de 3,1%.

A nivel de productos, las lechugas registraron una subida mensual de 10,5%, con una incidencia de 0,023 puntos porcentuales, mientras que las papas aumentaron 8,6%, aportando 0,027 puntos porcentuales.

El suministro de electricidad también registró un incremento durante septiembre. Según el INE, su precio aumentó 1,6%, con una incidencia de 0,055 puntos porcentuales y una variación acumulada de 2,4% durante el año.

En cuanto a otras divisiones de la canasta, vestuario y calzado presentó un aumento mensual de 2,3%, vivienda y servicios básicos subió 0,4%, salud registró un incremento de 0,4% e información y comunicación aumentó 0,6%.

Por el contrario, restaurantes y alojamiento disminuyó 0,2%, bebidas alcohólicas y tabaco retrocedió 0,3% y bienes y servicios diversos cayó 0,1%. Educación no presentó variación mensual.

En el caso de los seguros, el INE informó una disminución de precios de 7,7% durante septiembre, con una incidencia negativa de 0,056 puntos porcentuales. Este producto acumula una caída de 11,1% durante 2026.

El informe también consignó que el IPC sin volátiles aumentó 0,3% en septiembre, mientras que el indicador que excluye alimentos y energía registró una variación de 0,1%. Por su parte, el componente de energía presentó un incremento mensual de 1,9%.

De esta manera, el noveno mes del año cerró con una inflación mensual de 0,4%, en un escenario marcado por los aumentos de combustibles y alimentos, que concentraron las principales incidencias positivas en el indicador.