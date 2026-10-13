Crítico crecimiento: FMI recorta proyección de Chile a 0,6% y anticipa desempleo de 9,5%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo drásticamente sus proyecciones de crecimiento para Chile durante 2026, anticipando una expansión de apenas 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 2,4% que estimaba en abril. El ajuste de 1,8 puntos porcentuales sitúa al país entre las economías de peor desempeño de Sudamérica y se produce en medio de una contracción de la actividad minera y un deterioro de las perspectivas laborales.

La actualización fue publicada este martes en el informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), donde el organismo internacional ubicó a Chile como el segundo país con menor crecimiento económico proyectado de Sudamérica para este año, superando únicamente a Bolivia, cuya economía registraría una contracción de 3%.

Las nuevas cifras contrastan con las estimaciones para otras economías de la región. Perú encabezaría el crecimiento sudamericano con una expansión de 3%, seguido por Brasil y Colombia, ambos con 2,2%, Argentina con 2,1% y Uruguay con 1,3%.

En tanto, el promedio de crecimiento previsto para América Latina y el Caribe alcanzaría un 2,3%, considerablemente por encima del 0,6% estimado para Chile.

La corrección del FMI coincide con las proyecciones económicas más recientes de las autoridades nacionales, que también han revisado a la baja sus expectativas para 2026.

En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, el Banco Central estableció un rango de crecimiento de entre 0,25% y 0,75%, mientras que el Ministerio de Hacienda redujo su estimación a 0,7% en el último Informe de Finanzas Públicas.

El deterioro de las expectativas ocurre en un escenario de debilitamiento de la actividad económica, particularmente en el sector minero.

De acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a agosto, la economía chilena registró una contracción interanual de 1%, influida principalmente por una caída de 17,4% en la producción minera.

El retroceso del sector constituye uno de los antecedentes relevantes para explicar el menor dinamismo de la actividad, considerando su importancia dentro de la estructura productiva nacional.

Las proyecciones del organismo internacional también anticipan un empeoramiento del mercado laboral durante los próximos dos años.

Según el informe, la tasa de desempleo en Chile aumentaría desde el 8,5% registrado en 2025 hasta un 9,5% en 2026, para luego alcanzar un 9,6% en 2027.

El cambio representa un deterioro respecto de las expectativas que el propio FMI había presentado en abril, cuando proyectaba una desocupación de 8,1% para este año.

De concretarse las estimaciones, el desempleo continuaría aumentando incluso durante 2027, pese a la recuperación del crecimiento económico prevista para ese período.

Para el próximo año, el organismo mantuvo su proyección de expansión del PIB chileno en 2,6%, cifra levemente superior al promedio de 2,5% estimado para América Latina y el Caribe.

En materia inflacionaria, el FMI proyectó que Chile registrará una inflación promedio de 3,7% durante 2026, seguida de una moderación hasta 3,5% en 2027.

Ambas estimaciones se mantienen por encima de la meta de inflación de 3% establecida por el Banco Central, lo que supone un escenario de presiones sobre los precios durante los próximos dos años.

El informe también abordó las condiciones internacionales que enfrenta la economía chilena, en particular el encarecimiento de la energía y sus efectos sobre los países importadores.

A escala mundial, el FMI anticipó un crecimiento económico de 3,1% para 2026 y de 3,4% para 2027, en un escenario marcado por diferencias entre regiones y por el aumento de los costos energéticos.

En ese contexto, el organismo proyectó que el precio promedio del petróleo alcanzará los US$95,74 por barril durante este año, frente a los US$67,74 registrados en 2025.

La diferencia implica un incremento significativo en los costos de uno de los principales insumos energéticos de la economía internacional.

Para América Latina, el Fondo advirtió que las consecuencias de este escenario dependerán de la posición de cada país como exportador de materias primas o importador de energía, así como de la credibilidad de sus políticas monetarias.

El organismo también señaló que el auge tecnológico mundial podría ofrecer cierto alivio a la actividad económica, aunque sus beneficios serían limitados para la mayoría de las economías latinoamericanas.

En el caso chileno, las nuevas estimaciones del FMI configuran un escenario de crecimiento cercano al estancamiento durante 2026, con un mercado laboral que seguiría deteriorándose y una recuperación de la actividad prevista recién para 2027.