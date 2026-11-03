Biministro Mas le pone freno a ministro Quiroz y rechaza que minería sea “lastre” para Chile

Una diferencia de diagnóstico, al menos en las palabras, quedó expuesta este martes entre dos ministros del equipo económico del Presidente José Antonio Kast.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, contradijo públicamente a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, al rechazar que la minería sea un “lastre” para la economía chilena, como la calificó este último durante la Enade.

“Yo no quiero polemizar con otros ministros, pero no estoy de acuerdo con el término”, afirmó Mas durante un punto de prensa.

La expresión también había sido utilizada por el coordinador macroeconómico de Hacienda, Alejandro Guin-Po Bon, quien advirtió de un “lastre minero muy fuerte” ante las proyecciones de una producción de cobre que cerraría 2026 en su menor nivel desde 2003.

Mas optó por defender el peso de la industria en el empleo y el desarrollo nacional. “Es claro todo el bien que ha hecho la minería para Chile”, sostuvo, destacando además el sacrificio de quienes trabajan en las faenas.

Eso sí, el biministro reconoció que existe un problema de producción y coincidió con Hacienda en apuntar a la falta de inversión, las dificultades para aprobar permisos y la incertidumbre.

Según Cochilco, la producción de cobre caerá un 8,4% este año, hasta 4,94 millones de toneladas. En septiembre, la actividad minera retrocedió un 12,1%, contribuyendo al débil crecimiento de 0,2% del Imacec.

Pese a ello, Mas destacó que las exportaciones mineras podrían alcanzar cerca de US$69.000 millones en 2026 y que la producción volvería a superar los cinco millones de toneladas en 2027.

“Yo me quedaría con lo positivo del sector”, remató.

Así, mientras Quiroz insiste en el peso de la minería sobre el crecimiento, Mas salió a defenderla. El desacuerdo no está tanto en las cifras como en el calificativo elegido por Hacienda.