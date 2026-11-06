“Menos recursos es impunidad”: Fiscal nacional Valencia criticó Presupuesto 2027 para su repartición

El fiscal nacional, Ángel Valencia, cuestionó la discusión de la Ley de Presupuesto 2027 para el Ministerio Público.

El máximo persecutor nacional criticó la decisión de eliminar la partida correspondiente a la Fiscalía Supraterritorial, que según dijo en Radio Universo, es “un retroceso”. Esto, aún cuando intentaron gestionar que los recursos fueran, aunque de forma gradual.

“Se pretende por parte de Hacienda que, en el caso de la Supraterritorial, estos fiscales, en lugar de entrar en marzo, en enero o en abril, como le dijimos a Hacienda que podía ser, dos tercios de los fiscales entran en diciembre del próximo año”, explicó. Este proceso escalonado “se transforma en una gradualidad de tres”, en vez de dos años como debiera ser.

“En lugar de avanzar, estamos pendientes de contener de nuevo otro retroceso. Hemos estado conversando con Hacienda y esperamos, tal como ellos han planteado, que estas diferencias respecto de la forma como se implementa esa gradualidad prevista en la ley puedan repararse”, agregó.

Valencia subrayó que el aumento en la cantidad de fiscales no es suficiente todavía para cubrir una carga laboral extrema. Solo en 2026, por ejemplo, se han superado largamente los dos millones de denuncias, exigiendo al máximo el sistema.

“El aumento de fiscales que está previsto en cuatro años no alcanza a cubrir, por supuesto, ese aumento de causas. Vamos a llegar al final de cuatro años a mil fiscales, pero si tú los calculas en relación con la cantidad de denuncias que recibimos, si esos mil fiscales entraran este año, cosa que no va a pasar porque entrarán en cuatro años, la carga de trabajo sería la del año 2022”, indicó.

“Lo único que estamos haciendo es reduciendo el retroceso y esta gradualidad que estaba prevista, además, la dilatan en lugar de anticiparla”, apuntó.

“En términos sencillos, con menos fiscales, si quisiéramos ir con más causas por delitos sexuales graves a juicio oral, tengo que ir a abreviado, tengo que pedir penas más bajas porque no tengo suficientes fiscales. Es así. Menos recursos es impunidad y tenemos autoridad hoy día para afirmarlo, porque en los últimos tres años hemos conseguido, con los recursos que contamos, reducir la brecha de impunidad”, finalizó el persecutor.