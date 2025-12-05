Artículos destacados 05122025

Nulo o blanco

El Partido de la Gente (PDG) oficializó su decisión de no respaldar a ninguno de los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 14 de diciembre. La mayoría optó por el voto nulo o blanco. ¿La tercera vía? Estos son los resultados de su consulta digital.

Ajustes de marketing

A 12 días del balotaje, las franjas de Jeannette Jara y José Antonio Kast entraron en modo último apriete. Ya no hay cuentos épicos ni grandes revelaciones: lo que queda son movimientos quirúrgicos para conquistar ese voto suelto, desconfiado y todavía indeciso. En simple: los comandos están moviendo las perillas que les quedan.

¿Giro en la campaña?

El abogado tributarista Juan Pablo Cabello, socio de Cabello Abogados, lo resume así: “Por primera vez en una elección presidencial, los candidatos no compiten por subir impuestos”. Tras una década en que todas las campañas prometían mayor recaudación, reconoce que este giro envía una señal potente a los inversionistas. Esto y más, en un nuevo capítulo de La Mesa.

Reforma al sistema político toma vuelo

Con la segunda vuelta a poco más de una semana, el Gobierno mueve sus fichas para intentar destrabar los proyectos que ajustan las reglas del juego político, apostando a que el remezón electoral deje el ambiente listo para empujar una aprobación rápida antes del cambio de mando. Hay conversaciones hasta con el Partido Republicano.

Polémicas destinaciones al extranjero en el Ejército

Pese a que el comandante en Jefe dio a conocer una fuerte crisis presupuestaria, él mismo ordenó terminar en forma anticipada una serie de destinaciones en el extranjero y enviar a otros oficiales a esos puestos, lo que implica un fuerte gasto para la institución.

El millonario patrimonio de Sergio Yáber

Sergio Yáber, suspendido conservador de Puente Alto e imputado en la trama de la Muñeca Bielorrusa, aparece como figura clave en el lavado de dinero. Sus activos superan los $5.400 millones, incluyendo propiedades, vehículos, inversiones y gastos elevados en restaurantes y tiendas exclusivas. Aquí te contamos los detalles.