Artículos destacados 19122025

Responder a las expectativas

En el núcleo del Presidente electo hay claridad respecto a que tienen poco tiempo para instalarse y mostrar resultados. Una de las primeras medidas que se implementará será la expulsión de un grupo de extranjeros ilegales, según indicaron fuentes del Partido Republicano. Este es el primer desafío de José Antonio Kast.

La marraqueta cada día más dura

Días después de la contundente derrota presidencial que sufrió el oficialismo, la reflexión y el mea culpa se han tomado diversos espacios al interior de los partidos progresistas. Desde el sector asumen que se trata del fracaso electoral más grande desde el retorno a la democracia.

Muñeca Bielorrusa salpica a fiscal

Ángela Vivanco emitió cheques a contrabandistas de joyas, los cuales forman parte de la investigación por la trama bielorrusa. La exjueza asegura que no conoce a los beneficiarios, mientras la Fiscalía evalúa indagar el caso que salpica a Eduardo Baeza, el fiscal que llevó la causa originalmente.

Sumario sacude otra vez al Poder Judicial

Al interior del Poder Judicial se instruyó un sumario administrativo de carácter reservado contra una jefatura de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), en un nuevo episodio que vuelve a tensionar a la institución.

Alfredo Zamudio en El Mostrador

El director de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo sostiene que a Chile le falta diálogo, pero no tiene ni el tiempo ni las ganas de cambiar. Estas son sus reflexiones sobre cómo escuchamos y la posibilidad de generar diálogo a partir de esa experiencia.