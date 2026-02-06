Artículos destacados 06012025

Presidente electo en Europa

José Antonio Kast inició su primera gira por Europa antes de asumir el mando el próximo 11 de marzo. El mandatario electo se reunió con referentes de su mismo eje ideológico —espacio que parte de la academia define como “derecha populista radical”— en una señal clara de que quiere fortalecer redes y complicidades en el tablero político internacional. Revisa aquí los encuentros clave y el mensaje que busca proyectar fuera de Chile.

¿Libertarios en La Moneda?

La decisión del Partido Nacional Libertario de restarse del gabinete de José Antonio Kast abre un escenario de autonomía estratégica, pugnas internas y cálculo electoral que, según analistas, podría terminar favoreciendo tanto al gobierno entrante como al propio liderazgo de Johannes Kaiser. Mira el análisis completo sobre el nuevo equilibrio de fuerzas en la derecha.

La duda del divorcio oficialista

Por ahora nadie quiere estampar la firma en la separación, pero todos actúan como si el quiebre fuera inevitable. Ya van dos lunes sin comité político ampliado y el PS se ha transformado en el principal campo de disputa, donde se define buena parte del reordenamiento de la futura oposición. Lee la interna que reconfigura al bloque tras el fin del ciclo en La Moneda.

“La vejez en Chile es mala… y seguimos pateando el problema”

Chile envejece a ritmo acelerado y, según Hugo Lavados —exministro de Economía e investigador del Centro de Políticas Públicas de la USS—, el país sigue estancado en diagnósticos sin avanzar en soluciones de fondo. Advierte que el envejecimiento ya impacta las cuentas fiscales, la cohesión social y la estabilidad política, en un escenario para el que no estamos preparados. Esto y más en un nuevo capítulo de La Mesa.

Viaje al fondo del horror

La Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco del Plan de Búsqueda, presentó una acción judicial contra los responsables de la inhumación ilegal de al menos 110 personas en Cuesta Barriga, además de la posterior exhumación clandestina de la mayoría de ellas durante la operación conocida como “Retiro de televisores”. Conoce los detalles de la querella y el avance de las investigaciones.