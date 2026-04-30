Artículos destacados 30042026

La red conservadora que presidió José Antonio Kast

Tras la caída de Viktor Orbán, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, anunció una investigación por uso de fondos públicos en actividades de grupos conservadores. Uno de estos organismos, presidido por Kast hasta 2024, recibió recursos provenientes de Hungría en varias ocasiones. Revisa el detalle completo de los vínculos y transferencias en la investigación.

Ley miscelánea amenaza el periodismo

Los costos de producir información verificada y de calidad son altos. Convertir el trabajo periodístico en insumo gratuito para empresas de escala global no es innovación ni una norma “proempleo”, como diría el ministro Jorge Quiroz, sino una inaceptable forma de expoliación y extractivismo. Lee el análisis completo sobre cómo impactaría esta norma a los medios.

Rodrigo Wagner y el frenazo

El economista Rodrigo Wagner desmitifica la explicación simple del estancamiento: no todo fue la reforma tributaria de Arenas. Y hace una advertencia al programa de Kast: bajar impuestos puede ayudar, pero no hace magia ni resuelve por sí solo la sostenibilidad fiscal. Revive un nuevo capítulo de La Mesa con Iván Weissman.

Aumento de la temperatura

Científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático reunidos en Chile advierten que la región se calienta sobre el promedio global, con efectos en sequía, agua y eventos extremos. Conoce los datos y proyecciones que preocupan a la comunidad científica.

Trump y Netanyahu

En este nuevo análisis, el excanciller Ignacio Walker procura desentrañar la verdadera naturaleza de la relación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Profundiza en la lectura geopolítica en un nuevo capítulo de Mirada Internacional con Ignacio Walker.