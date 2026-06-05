Artículos destacados 05062025

Seguridad Pública

La abrupta salida de Andrés Jouannet del Ministerio de Seguridad dejó al descubierto algo más que un cambio de nombres. Detrás del ajuste aparece el sello de Martín Arrau: un liderazgo que estaría privilegiando equipos alineados, decisiones rápidas y control directo de la agenda. Conoce aquí los detalles del remezón político que sacudió la cartera del ministro que ya está perfilado como candidato presidencial.

El caso de la “operación Tokio”

La “Operación Tokio” reveló cómo cerca de 80 millones de dólares vinculados al Tren de Aragua fueron lavados a través del sistema financiero chileno. El caso expone las crecientes capacidades del crimen organizado y las brechas que aún persisten en la persecución de sus recursos. Lee aquí el análisis completo del caso.

Historias Desobedientes

La agrupación reúne a familiares de violadores de DDHH que rompen el silencio. Rechazan beneficios para condenados: “No todos los crímenes son iguales ante la sociedad”. Además, sostienen que la vejez de los reos es fruto de una justicia tardía y exigen verdad total para reparar la dignidad social. Conoce aquí los testimonios y argumentos del colectivo.

Los Luksic bajo la lupa

El periodista Sergio Jara presentó su nuevo libro. Ahí cuenta la historia del ascenso de la familia, su pragmatismo frente a todos los gobiernos, la amistad de Andrónico padre con Allende, su compleja relación con la dictadura y los vínculos del grupo con la Concertación. Revisa la historia completa de la dinastía en un nuevo capítulo de La Mesa.

Hondurasgate

El caso reveló audios que exponen una red internacional de influencia política y operaciones comunicacionales, que buscarían crear plataformas de desinformación para influir en elecciones en América Latina. Los audios han sido cuestionados, pero hasta ahora no se ha comprobado su falsedad. Lee la entrevista completa sobre el Hondurasgate.