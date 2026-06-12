Artículos destacados 12062025

Nueva Ley de Inteligencia

La aprobación de la nueva Ley de Inteligencia marca uno de los acuerdos políticos más relevantes de los últimos años. El desafío ahora será construir capacidades profesionales, controles democráticos eficaces y una visión estratégica de Estado frente a amenazas cada vez más complejas. Por qué este acuerdo puede cambiar la seguridad del país, aquí.

El señor de los parrones

Amigo de José Antonio Kast desde sus tiempos de estudiantes en la PUC, Alejandro Irarrázaval estudió Ingeniería Comercial y es recordado como un “pinochetista recalcitrante” que defendía sus ideas a golpes. Como empresario agrícola, hoy arrienda un fundo y derechos de agua al Ejército. Los vínculos y negocios detrás de su historia, aquí.

Plan Arrau

El Ejecutivo busca ampliar la retención de migrantes con orden de expulsión, crear nuevos delitos vinculados al tráfico de personas y destrabar una agenda de seguridad que incluye flagrancia extendida, juicio en ausencia y un Registro Nacional de Vándalos. Las claves del plan y sus alcances, aquí.

Fracaso de AC contra Grau

La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau —basada en cuatro capítulos técnicos— enfrenta un escenario difícil en el Senado por la falta de 26 votos oficialistas y el temor a que sea sacrificado en negociaciones políticas. Sectores de la derecha y exministros de Hacienda critican la medida por carecer de fundamento constitucional. Qué hay detrás del complejo escenario político, aquí.

Plan Chile Renace

Chile enfrenta una de las crisis demográficas más profundas de su historia: nacen menos niños que nunca y el Gobierno apuesta por el Plan Chile Renace para intentar revertir la tendencia. ¿Bastará un bono y una nueva institucionalidad? Especialistas analizan las verdaderas causas de la baja natalidad, cuestionan los enfoques tradicionales sobre la familia y advierten qué políticas han demostrado funcionar en el mundo. Las cifras y propuestas que reabren el debate, aquí.