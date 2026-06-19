Artículos destacados 19062026

Alessandri vs Longueira

La UDI debate si ser el partido más leal y soporte del Ejecutivo o recuperar un peso político propio que evite ser absorbido por los republicanos. El sector de Longueira critica la pérdida de peso en el Congreso, y los apoyos de Alessandri defienden un crecimiento en el poder municipal y proyección. Revisa los detalles de la disputa interna.

Quiroz cambia el tono

Hacienda afina una segunda reforma “muy avanzada” para dotar de competitividad el sistema financiero y flexibilizar los requerimientos de capital bancario. Además, el Gobierno propone medir la jornada de 40 horas como un promedio anual y elabora un catastro de bienes fiscales para ponerlos a la venta. Conoce el alcance del nuevo paquete económico.

Las claves de la Sala Cuna

El modelo replica la fórmula de la administración anterior con la creación de un Fondo de Sala Cuna, pero con ajustes relativos a una nueva cotización del 0,35% de cargo del empleador, la que será compensada de manera total con una reducción equivalente al aporte destinado al seguro de cesantía. Lee el análisis completo de las indicaciones.

Subsecretario de Pesca bajo la lupa

Pocos días antes de asumir su cargo, el actual subsecretario Osvaldo Urrutia participó en una reunión regional de pesca en Panamá. En la ocasión, Cancillería solicitó cambiar el organismo al que representaría: la Sociedad Nacional de Pesca, que agrupa a los grandes industriales del gremio. Revisa los antecedentes de la controversia.

Compra anónima de F-35 a EEUU

El Departamento de Guerra estadounidense anunció que había vendido los aviones a un país que no se reveló. En Santiago indicaron que las compras de Defensa son reservadas, pero que “en el caso específico del F-35, nuestro país no tiene restricciones de parte de Estados Unidos para adquirirlo”. Todos los antecedentes de la operación, aquí.