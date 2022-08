Presidenta del PPD y renuncia de Jeannette Vega: "Cuando se le pide a una ministra un diálogo con todos los actores, tú no hablas solamente con los que están de acuerdo contigo"

Tras señalar que "su intención fue cumplir mandato del Ejecutivo en cuanto a dialogar con todos los actores", la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, reiteró su respaldo a la renunciada ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, quien dio un paso al costado luego de conocerse una publicación sobre gestiones que una de sus asesoras habría realizado en mayo pasado para sostener un diálogo con el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, formalizado por delitos sancionados por la Ley de Seguridad del Estado.

Piergentili comentó en entrevista con Meganoticias que "yo creo que ella evaluó que si bien puede que no haya sido (Llaitul) en el minuto que ella trató de establecer un diálogo una persona buscada por la policía, los contextos cambian. Hoy estamos a diez días de un Plebiscito muy relevante para Chile, de modo que ella asume que tiene una responsabilidad política y presenta su renuncia".

"Me parece que eso habla bien de ella, de la altura con que mira las cosas y que su rol finalmente no es solo ser ministra de Estado, sino que entender que tiene que ser una facilitadora de una buena gestión del Gobierno, y cuando eso se pone en jaque ella decide dar un paso al costado, y me hace tener solo una tremenda impresión de ella", precisó la timonel PPD.

Natalia Piergentili acotó que la decisión de Jeannette Vega "es correcta, porque creo que cuando ella trata de establecer un diálogo amplio, como lo hicieron otros gobiernos y el ministro Moreno en el Gobierno del Presidente Piñera, donde un actor relevante era este señor Llaitul, él no estaba siendo buscado por la policía ni mucho menos, pero los contextos cambian". Y agregó: "uno cuando tomó una decisión con un contexto y este cambia, hay que hacerse cargo y creo que tenemos que despejar la ruta para que lleguemos a un Plebiscito con un estado de calma completo. Yo creo que ella evaluó aquello, porque si seguía en el gabinete, iba a tener que seguir señalando una cierta defensa, que si bien tenía razón, podía alterar el clima político".

En esa misma línea, la presidenta del PPD sentenció que "cuando se le pide a una ministra un diálogo con todos los actores, tú no hablas solamente con los que están de acuerdo contigo, sino que tratas de hablar con aquellos donde se genera la mayor cantidad de conflictos", añadiendo que "el ex ministro Moreno también trató de hablar con Llaitul", buscando "desactivar un conflicto".

"Yo creo que aquí también el ímpetu funciona, cuando uno recibe un mandato de dialogar, uno lo quiere hacer lo mejor posible y a veces se salta ciertos pasos que podrían haber hecho que esto tuviese otro desenlace", concluyó Piergentili, afirmando que "estoy completamente segura de la palabra del Presidente, en cuanto que el mandato fue diálogo con los que quieren la paz, y que finalmente ella tomó esa instrucción de una manera quizás más amplia de lo que pudiera haber sido lo prudente".