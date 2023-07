Suena la campanilla: comienza el primer round en el Consejo Constitucional

Luego de que los consejeros constitucionales ingresaran más de mil enmiendas, se comienzan a levantar las primeras conversaciones que ponen a las derechas e izquierdas del Consejo Constitucional a discutir sobre las que fueron presentadas. Las primeras polémicas, que se espera comiencen a resolverse en una “mesa de diálogo”, son aquellas acusaciones oficialistas respecto a que las enmiendas opositoras incumplen el reglamento y las bases constitucionales. El primer round parte este lunes.

El pasado lunes 17 de julio se cerró el plazo para que los consejeros constitucionales presentaran enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta y recién esta semana la Secretaría entregó los comparados, documentos oficiales que compilan las más de mil enmiendas de las seis bancadas del Consejo Constitucional; nueve artículos de los que se solicitó una votación separada y las 31 Iniciativas Populares de Norma que comenzarán a debatirse el próximo martes 1 de agosto en cada una de las comisiones del Consejo.

Pese a que los partidos de derecha (Republicanos, UDI, RN y Evópoli) acordaron cuatro enmiendas que ya tienen los votos para ser aprobadas, se requieren 30 consejeros y las derechas suman 33: en salud, pensiones, educación y el nuevo capítulo sobre Fuerzas Armadas.

Se siguen manteniendo, en tanto, conversaciones para acordar “enmiendas de unidad de propósito” (de acuerdo), ya que solo se requieren 3/5 para presentarlas y aprobarlas en la comisión respectiva –la derecha también puede hacerlo sin acuerdo con el oficialismo–. Además, varias enmiendas de las tres bancadas se parecen mucho y en algunos casos habría que acordar una redacción común, pero en los temas y focos ya habría acuerdo al solo compararlas. El problema, sin respuesta aún, es cómo incorporar al oficialismo a este debate.

“Unidad para Chile”, que integra a las tres bancadas oficialistas en el Consejo Constitucional, tendrá una conversación formal con sus colegas del Partido Republicano y Chile Vamos recién hoy, lunes 31 de julio, en una mesa de diálogo entre las bancadas del Consejo Constitucional sobre las enmiendas presentadas, posibles “enmiendas de unidad de propósito” y, sobre todo, un acuerdo por la incorporación de nuevos capítulos. Desde la derecha adelantan que no se dará pie atrás al capítulo sobre Fuerzas Armadas, aunque el oficialismo ha dicho que está en contra y solamente se podría abrir a un capítulo sobre seguridad que incorpore a las policías y –quizá– a la Defensoría de las Víctimas. Otras versiones oficialistas señalan que las condiciones que le pedirán a Republicanos son más bajas, que el solo hecho de que se incorpore un artículo que señale que dichas instituciones se supediten a la Presidencia de la República podría ser suficiente.

Las conversaciones entre consejeros oficialistas continuaron todo el fin de semana para preparar la importante mesa de diálogo donde “se mostrarán las cartas”, dicen desde ambos sectores. Esta mesa, señala el consejero socialista Alejandro Köhler, “nos permite a nosotros mantener la esperanza de que va a ser posible un pacto transversal que habilite una nueva Constitución para Chile”. Desde la bancada del Partido Republicano, su delegado, Luis Silva, indicó que “la voluntad de conversar existe, obedece a un deseo sincero de buscar una instancia que nos permita tener esta visión coordinada de las materias que se discuten”. Aunque cabe recordar que las relaciones siguen tensas, después que se rechazara la posibilidad de hacer una Consulta Indígena en este proceso constitucional, ya que los tres delegados de bancadas de derecha (que representan a 33 consejeros) votaron en contra y las tres de izquierda lo hicieron a favor (representando a solo 17 consejeros).

Oficialismo podría recurrir a la Corte Suprema

Entre consejeros, expertos y asesores se discute la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema porque, en opinión del oficialismo, el reglamento no permite al Consejo Constitucional incorporar nuevos capítulos, que es su posición desde el primer día. El procedimiento, descrito en la Carta Magna vigente, implica que diez consejeros pueden reclamar al máximo órgano jurisdiccional si existe un vicio reglamentario. Se debe recurrir hasta cinco días de conocido el vicio y será juzgado por cinco ministros de la Corte Suprema sorteados para tal efecto.

Según las fuerzas oficialistas, existieron dos vicios reglamentarios esta semana: el martes pasado, cuando se dio cuenta del comparado de la Comisión de Justicia, donde hay una enmienda de RN-Evópoli que añade un nuevo capítulo que incorpora la Defensoría de las Víctimas. El otro vicio ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando se dio cuenta del comparado en la Comisión de Sistema Político, donde aparecen varias enmiendas de derecha que incorporan nuevos capítulos de Fuerzas Armadas y otros sobre Seguridad y policías.

Desde el oficialismo siguen esperando tener una negociación política con la derecha, porque el capítulo sobre FF.AA., según ellos, “es más darse un gustito que otra cosa”, como dijo la consejera de Convergencia Social María Pardo. Desde la derecha indican que no existe ninguna oportunidad de bajar el capítulo, aunque se sentarán a conversar el tema hoy en la mesa de diálogo. Si esta conversación no avanza en el sentido del interés del oficialismo, se espera que recurran a la Corte Suprema este mismo lunes. Cabe señalar que el oficialismo –indican– evalúa diariamente si es conveniente o no recurrir al máximo tribunal del país.

También estudian ir al Comité Técnico de Admisibilidad

Al mismo tiempo, el oficialismo se encuentra en el estudio de las enmiendas, respecto a cuáles podrían vulnerar las bases constitucionales, entre las que destacan las referidas a la “jerarquía constitucional”, que podría vulnerar la base relativa al respeto de los tratados internacionales; al beneficio de prisión domiciliaria a los mayores de 75 años –que incluye a violadores de derechos humanos–, que también vulneraría tratados internacionales de DD.HH.; y otros referidos a impuestos, así como la posible “constitucionalización de AFP e isapres”, que podría vulnerar el Estado social y democrático de derecho. Para recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad –a cuyos integrantes se les conoce como árbitros–, se requiere que las normas sean aprobadas en la respectiva comisión y eso ocurriría recién a fines del mes de agosto.