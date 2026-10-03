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Fallece alférez de reserva tras sufrir descompensación durante instrucción en Arica PAÍS Créditos imagen: Salvador Pedrini/Agencia Uno (referencial)

Fallece alférez de reserva tras sufrir descompensación durante instrucción en Arica

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Diego Aníbal Olivares Rojo fue trasladado al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, donde se constató su fallecimiento; el Ejército inició una Investigación Sumaria Administrativa para esclarecer lo ocurrido. El hecho ocurrió en la misma unidad en la que, en 2019, murió el conscripto Franco Vargas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Ejército confirmó el fallecimiento del alférez de reserva Diego Aníbal Olivares Rojo, integrante de la Brigada Motorizada N.° 24 “Huamachuco”, tras sufrir una descompensación durante actividades de instrucción y entrenamiento en Arica. El reservista fue trasladado al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, donde se constató su muerte. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar y se inició una Investigación Sumaria Administrativa. La institución expresó sus condolencias y comprometió apoyo a la familia.
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El Ejército de Chile informó este sábado del fallecimiento del alférez de reserva Diego Aníbal Olivares Rojo, quien sufrió una descompensación durante la mañana mientras participaba en actividades de instrucción y entrenamiento en la ciudad de Arica. El reservista pertenecía a la Brigada Motorizada N.° 24 “Huamachuco”.

Tras la descompensación, Olivares fue trasladado de inmediato al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani. De acuerdo con la información entregada por la institución, fue en ese recinto asistencial donde posteriormente se constató su fallecimiento.

A través de un comunicado, la Brigada Motorizada N.° 24 señaló que “los antecedentes relacionados con este lamentable hecho fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar” y que, paralelamente, “se dispuso el inicio de una Investigación Sumaria Administrativa, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

La unidad militar también informó que desde el primer momento entregó apoyos a la familia del reservista fallecido y expresó su pesar por la pérdida. En ese contexto, manifestó “su profundo pesar ante la irreparable pérdida de uno de sus camaradas” y reiteró sus “más sentidas condolencias” a sus familiares.

Junto con ello, la Brigada reafirmó “su compromiso para colaborar con las investigaciones correspondientes, junto con continuar brindando el apoyo social y espiritual necesario a su familia, en estos momentos de profundo dolor”.

Cabe recordar que el fallecimiento de Olivares ocurrió en la misma unidad militar en la que, en 2019, murió el conscripto Franco Vargas durante marchas de instrucción y aclimatación desarrolladas en la zona cordillerana del norte del país.

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