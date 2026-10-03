Fallece alférez de reserva tras sufrir descompensación durante instrucción en Arica

El Ejército de Chile informó este sábado del fallecimiento del alférez de reserva Diego Aníbal Olivares Rojo, quien sufrió una descompensación durante la mañana mientras participaba en actividades de instrucción y entrenamiento en la ciudad de Arica. El reservista pertenecía a la Brigada Motorizada N.° 24 “Huamachuco”.

Tras la descompensación, Olivares fue trasladado de inmediato al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani. De acuerdo con la información entregada por la institución, fue en ese recinto asistencial donde posteriormente se constató su fallecimiento.

A través de un comunicado, la Brigada Motorizada N.° 24 señaló que “los antecedentes relacionados con este lamentable hecho fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar” y que, paralelamente, “se dispuso el inicio de una Investigación Sumaria Administrativa, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

La unidad militar también informó que desde el primer momento entregó apoyos a la familia del reservista fallecido y expresó su pesar por la pérdida. En ese contexto, manifestó “su profundo pesar ante la irreparable pérdida de uno de sus camaradas” y reiteró sus “más sentidas condolencias” a sus familiares.

Junto con ello, la Brigada reafirmó “su compromiso para colaborar con las investigaciones correspondientes, junto con continuar brindando el apoyo social y espiritual necesario a su familia, en estos momentos de profundo dolor”.

Cabe recordar que el fallecimiento de Olivares ocurrió en la misma unidad militar en la que, en 2019, murió el conscripto Franco Vargas durante marchas de instrucción y aclimatación desarrolladas en la zona cordillerana del norte del país.