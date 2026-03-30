Deportistas arremeten contra ministra Duco tras defender al rodeo: “Hágase un favor y deje su cargo”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, enfrentó críticas de distintos deportistas luego de defender el rodeo y proponer la elaboración de un plan de desarrollo para esa disciplina.

La secretaria de Estado participó junto al Presidente José Antonio Kast en la jornada final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, conocido como el “Champion”, realizado en la Medialuna de Rancagua.

En la instancia, Duco invitó a la Federación del Rodeo Chileno a reunirse con el ministerio para avanzar en una agenda de trabajo. La ministra señaló que el objetivo es “regular y crear un plan de desarrollo a futuro” para la actividad.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, la exatleta publicó un video del evento en el que destacó el carácter cultural de la práctica. “El rodeo es expresión de una historia, de familias y de una forma de entender el campo chileno”, escribió.

La ministra agregó que “como toda tradición viva, su desafío es avanzar con responsabilidad, elevando estándares y respondiendo a lo que hoy la sociedad exige”.

La publicación generó reacciones críticas entre deportistas, quienes cuestionaron que el rodeo sea considerado un deporte. La futbolista de la selección chilena Fernanda Pinilla fue una de las voces que respondió a la ministra. “No es deporte, es maltrato animal”, señaló.

También reaccionó la medallista sudamericana de tenis de playa Francisca Zúñiga, quien llamó a priorizar otras disciplinas. “No sostengas tradiciones de maltrato y tortura, por favor. Pon la energía en tanto deporte que crea vida y alegría”, escribió.

A las críticas se sumó el maratonista César Díaz, quien cuestionó directamente el rol de la secretaria de Estado. “Cuánta ignorancia al decir que el rodeo es deporte. Hágase un favor y deje su cargo”, afirmó.

Entre los comentarios también apareció la velocista Paulina Contreras Cazenave, quien manifestó su desacuerdo con la postura del ministerio. “Me extraña que siendo deportista diga que el rodeo es deporte… mejor apoyen disciplinas que realmente lo necesitan”, escribió.

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